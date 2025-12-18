La Bce resta prudente, tassi fermi al 2% 

La Bce mette i tassi nel congelatore: restano fermi al 2%, e non si è discusso né di tagliarli né di alzarli, pur di fronte a un'inflazione rivista al rialzo e soprattutto a una crescita che sorprende in meglio: sarà all'1,4% nel 2025, a conferma di un'economia che, fra dazi, concorrenza cinese, crisi energetiche e guerre ai confini, si dimostra «resiliente».

La corsa al dopo-Lagarde

Non sfugge il tema della successione alla presidenza Lagarde, fissata al 31 ottobre 2027. E intanto si fa strada l'idea di una guida tedesca alla Bce, con la Germania che rivendica il suo turno dopo 25 anni. Con i redditi reali e il potere d'acquisto in ripresa, la domanda interna - consumi e investimenti oltre alla spinta di Berlino sotto forma di spesa per difesa e infrastrutture - «è attesa essere il principale motore della crescita economica negli anni a venire», ha spiegato la presidente Christine Lagarde. I candidati di punta di Berlino sarebbero l'economista Isabel Schnabel, e l'attuale presidente della Bundesbank Joachim Nagel.

Bene la crescita europea

Le "staff projections” della Bce migliorano anche la crescita attesa per il 2026 e per il 2027. Il freno restano i dazi, il dollaro debole, l'incertezza di un clima geoeconomico drammatico.In questo quadro, lo spread in calo a 69 e le Borse europee in rialzo di quasi un punto festeggiano lo scampato pericolo di un rialzo dei tassi in vista. Ipotesi che i mercati avevano iniziato a prezzare con l'inflazione al 2,1% e dopo parole della consigliera esecutiva Bce Isabel Schnabel nei giorni scorsi.

Le previsioni

La Bce ha rivisto al rialzo l'inflazione sul 2026 a 1,9% e fissato al 2% quella attesa al 2028: da settembre continuano ad accelerare i prezzi dei servizi dove servirà «attenzione» e Lagarde ha sottolineato la «sorpresa» di nuove spinte inflazionistiche da componente salariale. Rimbalzano però fonti di Francoforte secondo cui il ciclo di riduzione dei tassi è «probabilmente esaurito». Ma alla fine, visti i rischi globali, ha prevalso la linea morbida: il Consiglio direttivo ha deciso all'unanimità sul tenere i tassi fermi e anche sul «mantenere tutte le opzioni sul tavolo», ha spiegato Lagarde. Meglio tenere la carta di possibili tagli da giocare in caso d'emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA