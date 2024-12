La Bce pronta al quarto taglio dei tassi 

Arriva il quarto taglio dei tassi della Bce dall'inizio della fase espansiva iniziata a giugno, ma nel Consiglio che si riunisce a partire da oggi i governatori già guardano al dopo. Con un confronto fra le colombe che puntano a un ritmo più deciso di riduzione del costo del denaro di fronte alle incognite di Trump, dei dazi e dell'instabilità politica in Francia, e i falchi che chiedono prudenza.

Il tavolo

In programma sul tavolo dei banchieri centrali domani c’è un probabile ulteriore calo da 25 punti base del tasso sui depositi, che scenderebbe così al 3% dal 3,25% attuale. Una decisione data praticamente per certa dai mercati, anche se c'è - in netta minoranza - chi scommette su una mossa più decisa da mezzo punto percentuale che probabilmente verrà comunque messa sul tavolo e discussa.

A rafforzare l’una o l’altra opzione sono le nuove stime su crescita e inflazione da qui al 2027 che accompagneranno la decisione e che verranno presentate dalla presidente Christine Lagarde. Ci si attende un ulteriore peggioramento del quadro di crescita nonostante il +0,4% del terzo trimestre migliore del previsto: previsioni che validerebbero il raggiungimento in tempi brevi degli obiettivi d'inflazione “sostenibilmente” vicina al 2%. Numeri che i falchi invitano a considerare con cautela, di fronte al possibile effetto netto inflattivo di una corsa ai dazi di Trump. E avvertono - come fa la consigliera esecutiva Isabel Schnabel - che a rilanciare gli investimenti, negativi in Italia come in Germania nonostante il Pnrr di fronte a una crisi industriale strutturale, non saranno tagli dei tassi ma riforme. Con un ragionamento ulteriore: piuttosto che precipitarsi a tagliare ora, è meglio tenere «prezioso spazio di manovra» per il futuro se le cose dovessero mettersi davvero male.

La cautela

Cautela anche in attesa della Fed, che si riunisce il 18 dicembre e su cui le speranze di un nuovo taglio giusto in tempo per Natale dovranno fare i conti con i dati sull'inflazione in arrivo oggi. Lagarde, tuttavia, dovrebbe soffermarsi ancora una volta sui rischi al ribasso e togliere il riferimento, usato fino alla riunione dello scorso ottobre, secondo cui i tassi resteranno restrittivi finché necessario.

