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Eurozona.
01 maggio 2026 alle 00:23

La Bce pronta ad alzare i tassi 

Lagarde: «Sappiamo dove stiamo andando». Si teme una nuova fiammata dell’inflazione 

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La Bce prepara un possibile rialzo dei tassi al prossimo meeting, quello di giugno. Ma una stretta monetaria, poi accantonata, era sul tavolo già nella due giorni appena conclusi a Francoforte, vista l'inflazione schizzata al 3 per cento per il protrarsi della guerra in Iran e lo shock energetico.

La misura

Dunque, la crescita lenta nel primo trimestre dell’anno, allo 0,1 per cento nell’euro zona, non ferma l’aumento dei tassi di interesse. «Non siamo in stagnazione e men che meno in recessione», ha spiegato la presidente della Bce, Christine Lagarde, giustificando la misura. E ai giornalisti che le chiedevano se non fosse inopportuna la stretta, visto il momento, cioè nessuna schiarita sui tempi della guerra in Medio Oriente e lo Stretto di Hormuz sempre chiuso, Lagarde ha replicato: «Mi è chiaro in che direzione stiamo andando, ma staremo a vedere». Certo, «possono accadere cambiamenti enormi: svolte positive del conflitto» avrebbero «un grande impatto», ma ora resta un clima di «incertezza elevata» e con questo bisogna fare i conti.

Lo scenario

Con il mondo in subbuglio, «si sono intensificati» i rischi per un rialzo dell’inflazione, ma anche quelli sul ribasso della crescita. I dati di Eurostat raccontano una frenata del Pil rispetto allo 0,2% di fine 2025. Pesa la Francia, passata alla crescita zero. Reggono Italia e Germania, sebbene a 0,2% e 0,3% rispettivamente, e non bastano i ritmi di crescita “americani” di Spagna (0,6%, ugualmente in frenata). La Finlandia è allo 0,9%. Tutto questo vuol dire che la prolungata chiusura di Hormuz azzererebbe le economie di tutta l’Ue. Ma se anche la guerra si fermasse domani «ci saranno shock negativi alle forniture e conseguenze sul piano delle infrastrutture bombardate o della logistica, con le catene di forniture globali già sotto pressione».

La previsione

Nella Bce l’aumento dei tassi è considerato inevitabile alla luce di quanto accaduto nel 2022: la Banca centrale decise di ritardare la misura, salvo poi fare un rialzo precipitoso quando l’inflazione salì al 3 per cento. È proprio l'avvicinarsi di quello «scenario avverso» a spingere verso una scelta diversa, giocando in qualche modo di anticipo. «Abbiamo discusso la decisione, poi presa all'unanimità», lasciando i tassi al 2 per cento. «Ma è stata anche dibattuta la soluzione alternativa».

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