La Bce: «Nuovi rialzi». È polemica 

La Bce ancora e più sulla strada del rialzo dei tassi, anche nella prossima riunione di luglio, per domare l'inflazione. Una corsa dei prezzi che ha cambiato natura ed è alimentata dalle aziende e i lavoratori che cercano di trasmettersi i costi a vicenda fra aumenti dei listini e richieste salariali. Una rotta da “falco” che non piace al governo italiano e ai leader dei partiti di maggioranza, da Salvini a Tajani a Urso, che vedono a rischio la crescita del Paese e che hanno usato toni duri verso Francoforte. Del resto l'ultimo indicatore della fiducia registra in Italia un calo sia per il settore manifatturiero sia per quello del commercio al dettaglio.

Il discorso

Al forum organizzato a Sintra, la presidente Christine Lagarde rincara oltretutto la dose vanificando le speranze di chi ipotizza una pausa autunnale dopo che i tassi sono saliti al 4%. Nel suo discorso alla platea di banchieri ed esponenti del comparto finanziario, intitolato significativamente “spezzare la persistenza dell’inflazione”, annuncia come sia «improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto». Ma non è tutto: la presidente Bce ha sottolineato come «il nostro lavoro non è ancora finito e l'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno». La Bce vede una persistenza dell'aumento dei prezzi non dovuta più alla grande massa di liquidità delle banche centrali e allo shock energetico. Quello che preoccupa ora Francoforte sono le richieste salariali dei lavoratori «per compensare le perdite subite».

Le critiche

Le forze della maggioranza hanno duramente criticato la Bce, inasprendo l'allarme espresso nei giorni scorsi da Confindustria, Abi e altre associazioni sull'effetto negativo per il Pil derivante dall'aumento dei tassi.

Il vicepremier e ministro degli esteri di Forza Italia Antonio Tajani ha così paventato il “rischio di recessione” mentre il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso ha definito quelle della Bce scelte «davvero poco comprensibili, fino ad oggi non hanno avuto efficacia».

