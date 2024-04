La Bce non tocca i tassi ma prepara il taglio a giugno  

La Bce lascia ancora una volta i tassi fermi ai massimi storici ma sterza verso il primo taglio che, salvo sorprese, arriverà nella prossima riunione del 6 giugno. Alcuni governatori erano pronti a cambiare rotta già da subito, ma poi hanno accettato di seguire la larghissima maggioranza che vuole attendere i dati di giugno per assicurarsi che l'inflazione non faccia scherzi e proceda sicura verso l'obiettivo del 2%.

La novità è che ora anche i falchi sono pronti ad appoggiare la retromarcia sui tassi, più rapidamente dei colleghi americani della Fed scottati dall'inatteso rialzo dei prezzi a marzo. La quinta pausa dopo il ciclo di dieci rialzi consecutivi cominciato a luglio 2022 lascia il tasso sui rifinanziamenti principali fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Ma dopo mesi di attesa, il Consiglio direttivo scrive che a breve «sarebbe opportuno ridurre l'attuale livello di restrizione della politica monetaria».

Se il processo di disinflazione resterà evidente come adesso, per i governatori ci saranno tutte le condizioni per dare il via libera al primo taglio. Secondo gli analisti sarà da 25 punti base. «Non ci impegniamo preventivamente su un percorso particolare dei tassi», ha detto la presidente Christine Lagarde al termine della riunione, precisando che il board continuerà ad essere dipendente dai dati in arrivo, e non dalla Fed, come molti sostengono.

