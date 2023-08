La Bce critica la tassa sulle banche: «Istituti più deboli in caso di shock» 

Christine Lagarde ha scritto al Governo per esprimere le perplessità della Bce sulla decisione di imporre una tassa sugli extraprofitti delle banche. La lettera dovrebbe arrivare sulla scrivania della premier Giorgia Meloni e su quella del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel giro di qualche giorno.

Sarebbero due le osservazioni contenute nella missiva. La prima: Roma non avrebbe avvisato Francoforte su quanto aveva intenzione di fare e nemmeno la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione di categoria) avrebbero ricevuto una comunicazione preventiva. I trattati europei prevedono che la Bce sia consultata dai Governi su materie di propria competenza e può decidere di esprimere un parere anche se non richiesto. Inoltre la misura è ritenuta potenzialmente dannosa per l'economia e per il settore del credito: intervenire d'autorità sui margini di interesse delle banche, senza considerare i costi, indebolirebbe la capacità degli istituti di credito di resistere ad eventuali futuri shock.

