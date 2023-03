Baunese 1

Perdasdefogu 0

Baunese : Serra, Fenude (69’ C. Carta), Usai, Marco Nieddu II, Comida, Se. Mereu (80’ Incollu), D’Agostino (56’ Mascia), Porceddu (56’ Bustamante), S. Monni, Vincis, Marco Nieddu I. Allenatore Mereu.

Perdasdefogu : Sa. Mereu, Conigiu, Isola, Cabitza, Cannas, Zedda (90’ Maniscalco), Murreli, Depau, R. Monni, E. Carta (66’ G. Carta , 91’ F. Carta), Gennaro (46’ Lai). Allenatore Pappalardo.

Arbitro : Baneu di Oristano.

Rete : 56 Marco Nieddu I.

Una di quelle partite che fanno sembrare bugiarda la classifica, Baunese-Perdasdefogu giocata al Comunale Planedda e vinta 1-0 dai nerazzurri grazie all’ennesima prodezza del bomber Marco Nieddu. Per gran parte della gara infatti gli ospiti, in piena zona retrocessione, hanno dato filo da torcere ai padroni di casa, secondi in classifica. Poche le emozioni nel primo tempo, con la Baunese vicina al gol solo in un’occasione: gran tiro di Marco Nieddu al 20’. La svolta della gara arriva al 56’ grazie a Marco Nieddu: sinistro al volo, palla a fil di palo sulla destra di Mereu e Baunese in vantaggio.

I nerazzurri locali potrebbero raddoppiare e chiudere i conti al 66’ con il neo entrato Bustamante, che però da due passi manda fuori. La pressione degli ospiti porta in dote solamente qualche calcio d’angolo e alla fine è festa grande sugli spalti nerazzurri, anche ieri animati dal caloroso e incessante tifo degli Ultras Cuba.

