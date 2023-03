Atletico Lotzorai 2

Baunese 3

Atletico Lotzorai : Pischedda, Badjie, Cuboni, Macis, Lilliu, Usai, Murredda, Pusceddu, R. Lobina, A. Lobina, Boyokino. Allenatore Corona.

Baunese : Serra, M. Nieddu I, Pintus, Mascia, Usai, Bustamante, Carta, Fenude, M. Nieddu II, Mereu, Vincis. Allenatore Mereu.

Arbitro : Putzolu di Oristano.

Reti : 26’ Vincis, 40’ (r) M. Nieddu II, 44’ e 70’ (r) A. Lobina, 73’ Pintus.

Vittoria in trasferta per la Baunese, che supera l’Atletico Lotzorai 3-2. Gli ospiti passano in vantaggio al 26’ con Vincis, che colpisce di testa un cross di Fenude. Al 34’ Baunese vicina al raddoppio sempre con Vincis, ancora su colpo di testa, questa volta sugli sviluppi di una punizione di Mascia: Pischedda in tuffo para. Al 40’ ecco lo 0-2: lo segna M. Nieddu II su rigore assegnato dall’arbitro per fallo su Sergio Mereu. Al 44’ il Lotzorai accorcia le distanze sugli sviluppi di una ripartenza: Boyokino si invola sulla destra, palla al centro per A. Lobina ed è l’1-2. Al 50’ la Baunese sfiora la terza rete con una bella punizione di M. Nieddu II. Risponde l’Atletico un minuto più tardi con un tiro rasoterra di Usai deviato in angolo da Serra. Al 70’ il pareggio del Lotzorai: dal dischetto A. Lobina batte Serra per il 2-2, rigore concesso per fallo in area su Pusceddu. Ma è un fuoco di paglia, perché al 73’ Pintus da fuori area indovina l’angolino giusto alla destra di Pischedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

