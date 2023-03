La baunese passa anche a jerzu nella corsa per il salto di categoria 

Cannonau Jerzu 0

Baunese 2

Cannonau Jerzu : Deidda, Fe. Serra, F. Carta, Pischedda, Deiana, Fa. Serra (89’ Vitale), Muceli (89’ Serrau), Mameli, Ceesay, Laconi (81’ Spano), N. Biolchini. Allenatore Guerriero.

Baunese : Serra, Marco Nieddu I, Monni, Pintus, Fenude, Usai, Carta (89’ Bustamante), Mascia, Marco Nieddu II, Mereu (94’ Bangoni), Vincis (77’ Comida). Allenatore Mereu .

Arbitro : Succu di Nuoro .

Reti : 60’ Pintus, 90’ Marco Nieddu II

La Baunese viola il Teccodì di Jerzu, consolida il secondo posto e si mantiene in scia della capolista Calcio Pirri, avanti di 3 lunghezze. I nerazzurri di Tore Mereu vincono 2-0 segnando entrambi i gol nella ripresa. Primo tempo avaro di occasioni. Le più nitide sono la rovesciata di Michele Mameli e il gol della Baunese che il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il secondo tempo si gioca sulla falsariga dei primi 45’, con la squadra di Marcello Guerriero che conserva il pallino del gioco e il suo solito fraseggio. Ma la Baunese è formazione esperta che sa colpire al momento giusto, proprio quando i padroni di casa stanno profondendo il massimo sforzo per trovare il vantaggio.

Al 60’, al culmine di una ripartenza, Pintus s’inventa un gol da cineteca. Sul vertice alto dell’area il baby 2004 si sistema la palla e poi scarica un tiro mancino che s’insacca all’incrocio. Al tramonto della gara è il solito Marco Nieddu a mettere il sigillo sul risultato: per l’ex Tortolì è il gol numero 26.