La Baunese non molla la vetta. Un punto per il La palma La Baunese non molla la vetta, Un punto per il La palma 

Frassinetti 1

La Palma M.U. 1

Frassinetti Elmas : Mainas, Loi (Durzu), Vacca, Zucca, S. Mattana, Serafini, Defalco (61’ Sanna), Madau, Pili (Scameroni), Figus, D. Schirru (58’ F. Schirru). Allenatore Alberti.

La Palma : Dessì, Puddu, Boscu, Mattana, Pandori, Cossu, Porcu (91’ Faiferri), Cappai (85’ Cau), Baldera (87’ Degortes), Sarigu (74’ Ladu), Basciu (82’ Pireddu). Allenatore Spini.

Arbitro : Putzu di Cagliari.

Reti : 39’ Defalco, 64’ (r) Sarigu.

È terminato in parità lo scontro salvezza tra Frassinetti e La Palma Monteurpinu. La squadra di Daniele Alberti, reduce dal successo sul campo del Cardedu, parte con grande determinazione prendendo da subito le redini del match. Dopo alcune occasioni fallite, al 39’ passa in vantaggio con merito: cross dalla destra di Daniele Schirru, devia Figus, Dessì respinge corto e sulla ribattuta Defalco spinge la palla nel sacco. Nella ripresa, gli ospiti scendono in campo con un piglio diverso, più aggressivi e con fraseggi veloci. Al 19’ i cagliaritani pareggiano: Mainas atterra Baldera lanciato a rete ed il direttore di gara decreta il rigore che Sarigu trasforma. Poco dopo sfiorano il raddoppio con Puddu ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Nel finale la squadra di casa si rende insidiosa ma il risultato non cambia. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA