La Baunese è fuori: non basta il successo di misura sul Tonara 

Baunese 2

Tonara 1

Baunese : Serra, Comida (57’ Pintus), Usai, Fenude, Monni (80’ Bangoni), Carta (93’ Moretti), Staffa (46’ Porceddu), Incollu (72’ Murru), Bonicelli, Mereu, Nieddu. Allenatore Cannas.

Tonara : Concas (50’ Tore), Mura, Thomoro, G. Sau, L. Sau, M. Mameli, Trogu, Noli (70’ Moro), Testa, Secci, Thiam (90’ Lecca). Allenatore Succu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 3’ Noli, 65’ Pintus, 80’ Usai.

La vittoria per 2-1 sul Tonara non basta alla Baunese di Cannas, che negli ultimi minuti di gioco ha sfiorato più volte il gol del 3-1 - in un Planedda con gli spalti gremiti ai limiti della capienza, come si diceva una volta - che avrebbe pareggiato i conti e portato le due squadre ai calci di rigore. A passare il turno sono perciò i rossoneri di Succu, che hanno capitalizzato al meglio il risultato dell’andata. Ospiti in vantaggio già al 3’ minuto, con Noli che sfrutta la meglio un’indecisione di Serra. La quasi rimonta della Baunese si materializza tra il 65’ (gol di Pintus da fuori area) e l’80’ (Usai mette dentro da due passi sugli sviluppi di un calcio di punizione). Al 90’ proteste dei nerazzurri locali per un fallo in area su Carta. Per Sanna non è rigore e alla fine al Planedda festeggia il Tonara, che dovrà affrontare il Bono nel turno successivo degli spareggi.

