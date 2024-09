la baunese domina il vecchio borgo, trionfo del la palma 

Baunese 4

Vecchio Borgo S. Elia 1

Baunese : Tegas, Canu, Pendin, Usai, Monni, Pintus (60' Bustamante), Incollu (67' Carta), Leite Mendes, Mereu (87' D. Moretti), Nieddu (83' A. Moretti), Bonicelli. Allenatore Masia.

Vecchio Borgo Sant’Elia : Palla, Farci, Porceddu (81’ M. Murgia), Caddeu (55’ Mamia), Atzeni (81’ Omerovic), Cincotti, Siddi, G. Murgia (81’ C. Lai), Perra (58’ F. Lai), Serreli, Ataldi. Allenatore Murgia.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 16' e 30' Nieddu, 25' Cincotti, 35' Bonicelli, 65' Mereu.

Inizia con una vittoria in casa per 4-1 contro il Vecchio Borgo, il campionato della Baunese di Mister Masia, in tribuna per una squalifica da scontare dallo scorso campionato e sostituito in panchina da Faulisi. Marco Nieddu al 16' porta in vantaggio la Baunese con un tocco sotto porta, su assist di Bonicelli. Gli ospiti pareggiano al 25' con Cincotti. Al 30' capolavoro balistico di Nieddu: palla all’incrocio su punizione dal limite, che vale il 2-1. Il 3-1 lo firma Bonicelli di testa sfruttando, sul secondo palo, un bel cross di Mereu.

Nel secondo tempo la Baunese controlla la gara e Mereu arrotonda il punteggio sul 4-1 al 65', chiudendo un’azione corale con una scivolata a centro area. Da segnalare, tra i nerazzurri locali, l’ottima prestazione del giovane fuori quota classe 2006 Valerio Canu, all’esordio in prima squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA