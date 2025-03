La Baunese doma il Sadali, Jerzu in rimonta sul Decimoputzu 

Baunese 3

Sadali 1

Baunese : Falconetti, Rubiu (65' Mattia Nieddu), Usai, Pendin, Monni, Tegas (65' Fenude), Leite Mendes (87' Moro), Incollu, Marco Nieddu, Mereu (85' A. Moretti), Bonicelli (86' Porceddu). Allenatore Masia.

Sadali : Mainas, Carta, Anedda, Carcangiu, Putzolu, D. Pilia, Mura, Mancosu, J. Pilia (68' Mura), A.Pilia, Piras. Allenatore Marci.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : 36' Tegas, 47' Bonicelli, 60' Piras, 65' Marco Nieddu.

Vittoria pesante per la Baunese di Masia, che grazie ai tre punti raccolti contro il Sadali continua l'inseguimento alla capolista Jerzu. Prima del fischio d'inizio il Comunale Planedda celebra con uno scrosciante applauso le 500 presenze in maglia nerazzurra del trentanovenne capitano Sergio Mereu. La prima mezz’ora di gara scivola via senza grandi emozioni. Il gol arriva al 36’, con Giovanni Tegas, che chiude in rete un contropiede da manuale. In apertura di secondo tempo raddoppia Bonicelli, al 47', con un missile di destro all’incrocio dei pali. Quando la partita sembra ormai chiusa gli ospiti si spingono in avanti per raddrizzare la gara e riescono ad accorciare le distanze al 60', con un colpo di testa di Piras sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Chiude i conti il bomber Nieddu, al 65', che batte Mainas per il 3-1. ( g. p. )

