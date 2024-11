La Baunese conserva il primato, Himalaya successo d’oro 

Cannonau Jerzu 1

Baunese 1

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Biolchini, Deiana, F. Carta, Bruno, Onano (81’ Fe. Serra), S. Muceli, Ruggeri, D. Muceli, Mura, Boi. Allenatore Piccarreta.

Baunese : Falconetti, Bangoni (57’ D. Moretti), Monni, Bustamante, Pendin, Usai, Mattia Nieddu, Leite Mendes, Marco Nieddu, Mereu (86’ Incollu), Bonicelli (92’ C. Carta). Allenatore Masia.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 7’ Mereu, 52’ Biolchini.

Lo scontro al vertice del girone A si conclude con un nulla di fatto: uno a uno tra Cannonau Jerzu e Baunese. Al 4’ Bangoni ferma la corsa di Mura lanciato a rete. Sulla successiva punizione Boi calcia bene, ma la palla non si abbassa in tempo. È il 7’, occasione Baunese: Mastrangelo è monumentale su due conclusioni. Dalla successiva costruzione dal basso nasce un pasticcio della retroguardia di casa: la palla finisce sui piedi di Mereu, che calcia da 25 metri e porta in vantaggio i suoi. All’11’ Baunese vicina al raddoppio, che sfuma solo per l’inconsueta imprecisione di Marco Nieddu. La traversa (30’) strozza l’urlo di gioia del Cannonau sull’incornata di Deiana. A inizio ripresa i padroni di casa pareggiano: merito di Nicola Biolchini che, di piatto destro al volo, infila Falconetti.

