La Baunese ci crede ancora. Cardedu, sprint per i playout 

Baunese 2

Quartu 2000 1

Baunese : Serra, Fenude, Mascia, Usai, Pintus (90’ Comida), Porceddu (85’ A. Moretti), Staffa, Incollu (63’ D. Moretti), Carta (85’ Bangoni), Mereu, Bonicelli. Allenatore Cannas.

Quartu 2000 : Atzeni, Farris (80’ Murgia), Corongiu, Perra, Lai, Melis (60’ Mura), Cugusi (70’ Puddu), Callai, Picciau (70’ Vacca), Piras, Nieddu (60’ Piredda). Allenatore Piras.

Arbitro : Meloni di Cagliari.

Reti : 9' Bonicelli, 53' (r) Carta, 75’ Vacca.

Tre punti pesanti, utili per rimanere agganciati all’alta classifica, quelli conquistati dalla Baunese contro un ostico Quartu 2000. Nerazzurri locali subito in vantaggio al 9’, grazie a Bonicelli, che sfrutta al meglio un preciso lancio di Mascia, beffando Atzeni con un delizioso pallonetto. All’inizio del secondo tempo, al 53’, fallo in area su Bonicelli; Meloni di Cagliari decreta il calcio di rigore, che Cristiano Carta trasforma spiazzando Atzeni. Gli ospiti si fanno sotto nel finale di gara, prima sfiorando il gol al 70’ con Mura che colpisce il palo a portiere battuto poi con Vacca, che al 74’ colpisce la traversa. Il meritato gol degli ospiti arriva un minuto dopo, grazie a Vacca, che mette dentro da due passi sugli sviluppi di un corner. All’81’ Daniele Fenude realizza di testa il gol del 3-1 sugli sviluppi di una punizione ma Meloni annulla per fuorigioco.

