La Baunese cala il poker e resta incollata alla capolista 

Bariese 0

Baunese 4

Bariese : Serra, A. Vocatore, L. Vocatore, Atzeni, Angioni, Bondar (48’ Pischedda), Galisai (48’ Lezcano), Muceli, Semino, R. Vocatore, Mameli. Allenatore Melis.

Baunese : Falconetti, Fenude (65’ Moretti), Usai, Pendin, Monni, Canu, Leite Mendes, Incollu (80’ Pintus), Mereu (80’ Moro), Nieddu (65’ Carta), Bonicelli (60’ Tegas). Allenatore Masia.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 15’ Bonicelli, 44’ Mereu, 61’ Nieddu, 64’ Tegas.

Rotonda vittoria della Baunese in casa della Bariese. Al 15' la Baunese passa in vantaggio con Bonicelli che sfrutta al meglio un lancio in profondità di Usai sulla fascia sinistra, battendo Serra con un forte tiro da dentro l'area. Al 41’ la Bariese sfiora il pareggio con Mucelli: tiro da fuori area e grande parata di Falconetti. In chiusura di primo tempo il raddoppio della Baunese con un'azione spettacolare: Canu al limite dell'area serve di tacco Bonicelli, che apre sulla destra dove Mereu confeziona un pallonetto spettacolare sul secondo palo. A inizio ripresa, Serra devia in angolo un tiro dal limite di Leite Mendes. Al 61' il 3-0 della Baunese: Fenude da centrocampo lancia Nieddu che entra in area palla al piede e batte Serra. Al 64' gli ospiti chiudono tutti i giochi con il 4-0 del neo entrato Tegas. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA