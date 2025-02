La Baunei da record che piace ai rapper 

La chiesa di San Pietro di Golgo, le pozze basaltiche in località “As piscinas” e il selvaggio altopiano baunese fanno da cornice a due diversi video musicali che su YouTube, in 9 anni, hanno già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuno.

I video in questione sono stati realizzati dai rapper Noyz Narcos & Fritz Da Cat e Clementino, i primi con il pezzo “Localz Only” e il secondo con la canzone “Sotto le stelle”. La segnalazione del risultato raggiunto dal pezzo “Localz Only” (5 milioni di visualizzaioni) è partita dal profilo Facebook del comune di Baunei, alla quale ha subito risposto un cibernauta esperto in materia, che ha rilanciato postando il link youtube della canzone “Sotto le stelle” (5,2 milioni di visualizzazioni) di Clementino, cantante che due settimane fa si è esibito a San Remo nella serata dei duetti, cantando “Yes I Know My Way” di Pino Daniele in coppia con Rocco Hunt.

La bianca facciata della chiesa di epoca spagnola che si trova al centro dell’altopiano di Golgo rende oltremodo suggestive le immagini che accompagnano i due motivi musicali. L’affascinante scenario, che fa molto spaghetti western, 10anni fa era salita agli onori della cronaca cinematografica per il cortometraggio western “Una sporca sacca nera”, firmato da Mauro Aragoni, giovane regista di Tortolì, successivamente sbarcato su Paramount+ con la versione in inglese - “That dirty black bag”- del cortometraggio girato a Golgo, ma allungato in formato “serie da 8 puntate” e girato fuori Sardegna.

