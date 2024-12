La battuta di caccia finita in tragedia:  la verità nelle autopsie  

La prima autopsia, sul corpo di Giacomo Desogus, è iniziata in serata ed è proseguita fino a tarda notte. Un esame complesso quello svolto dal medico legale Roberto Demontis, all’ospedale Brotzu, per ricostruire con certezza quanto accaduto sulla collina nelle campagne di Santu Lianu, territorio del comune di Quartu, durante la battuta di caccia finita con una doppia tragedia domenica scorsa. Oggi sarà la volta dell’accertamento medico sul corpo di Matthias Steri, anche lui 28enne di Quartu.

Solo a questo punto il sostituto procuratore Andrea Massidda, potrebbe avere il quadro completo in attesa anche degli accertamenti balistici e dell’esame sulle cartucce e sul fucile. Bisogna, in sostanza, stabilire chi abbia sparato un colpo di fucile accidentale e che ha ucciso istantaneamente l’amico, per poi puntare l’arma contro se stesso togliendosi la vita.

La disperazione

Cosa sia accaduto realmente quattro giorni fa nella collina, a qualche chilometro in linea d’aria dalla rumorosa nuova strada statale 554, probabilmente resterà un mistero. L’ipotesi più accreditata dai carabinieri della compagnia di Quartu e del nucleo investigativo provinciale che hanno svolto le prime indagini, sotto il coordinamento della Procura, è che si sia trattato di una tragica fatalità. Ogni altra pista viene ritenuta inverosimile. Di certo c’è che Desogus era il proprietario del fucile, con regolare porto d’armi. Resta da stabilire chi abbia sparato accidentalmente magari dopo essere inciampato, o per un movimento improvviso nel tentativo di colpire un volatile. Poi, resosi conto di quanto accaduto, sconvolto e distrutto dal dolore, avrebbe afferrato nuovamente l’arma per togliersi la vita. Oggi il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia sul corpo di Steri per aggiungere ulteriori dettagli al lunghissimo esame di ieri.

Traiettorie

Per dare una spiegazione alla tragica battuta di caccia si dovranno attendere anche le analisi balistiche e quelle tecniche sul fucile e sulle cartucce. I corpi dei due giovani sono stati trovati nella notte tra domenica e lunedì dopo le ricerche avviate quando i familiari, preoccupati per il mancato ritorno a casa dei ragazzi e per i telefoni cellulari che squillavano a vuoto, hanno dato l’allarme. Dopo aver individuato l’auto in via Fra Ponti, le squadre di ricercatori hanno battuto tutta la zona collinare, anche grazie all’individuazione del segnale dei telefonini, fino al tragico ritrovamento con la collaborazione dei due cani da caccia di Desogus che hanno vegliato sui due corpi. Da quel momento la vita delle famiglie dei giovani, qualsiasi cosa sia accaduta, è stata stravolta, distrutta. I due amici, come emerso dai primi accertamenti, si erano dati appuntamento domenica dopo pranzo per andare a caccia, grande passione di Desogus. E Steri spesso lo accompagnava: amava stare all’aria aperta, in mezzo alla natura. E proprio in quella che doveva essere una serata tra due grandi amici, probabilmente un momento di distrazione ha trasformato tutto in una gigantesca doppia tragedia che ha sconvolto la comunità quartese. (m. v.)

