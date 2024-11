La battuta al cinghiale finisce nel sangue: grave commerciante 

Un nuovo incidente, il quarto in 48 ore in Sardegna, colpisce il mondo venatorio nell’Isola. A essere rimasto ferito da una fucilata, nelle campagne di Perdasdefogu, è un cacciatore di 64 anni, Fausto Palmas, residente a Perdasdefogu e molto noto perché la sua famiglia gestisce un supermercato in paese. Il commerciante, trasferito in codice rosso con un elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari, è ricoverato in gravi condizioni. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Il fatto

L’allarme è scattato intorno alle 13 nelle campagne di Coili ’e Orru, non distanti dai terreni del Poligono interforze. Era in corso una battuta di caccia al cinghiale quando i compagni hanno visto Fausto Palmas accasciarsi al suolo. La centrale del 118 di Sassari ha ricevuto l'allarme intorno alle 13: sul posto è arrivata l’ambulanza infermieristica di stanza a Perdasdefogu seguita dall’elisoccorso, partito da Cagliari. L’elicottero di Areus è atterrato nelle vicinanze per soccorrere Fausto Palmas e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici hanno accertato che il commerciante è stato colpito sotto la clavicola, al braccio e ha riportato delle lesioni all’orecchio. In serata Palmas è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

Le indagini

A Coili ’e Orrù sono arrivati i carabinieri della stazione di Perdasdefogu che hanno eseguito i rilievi e interrogato i compagni di battuta di Fausto Palmas per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. In attesa di certezze, i militari mantengono un ovvio e comprensibile riserbo ma avrebbero già ricostruito l’episodio.

Paese in ansia

La notizia del ferimento di Fausto Palmas si è diffusa rapidamente a Perdasdefogu, dove il cacciatore vittima dell’incidente è molto conosciuto. Il paese vive comprensibili momenti di angoscia in attesa di conoscere le condizioni di Fausto Palmas. Nelle prossime ore il quadro clinico dovrebbe essere più chiaro.

Paura a Siligo

Una battuta di caccia ha rischiato ieri di trasformarsi in tragedia anche a Siligo, centro del Meilogu, nel Sassarese, ma in questo caso non c’entrano le pallottole. Un uomo di 43 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari. Il cacciatore è stato travolto da un grosso masso, ceduto all’improvviso mentre si inoltrava in una zona impervia in località S’Aspru, poco battuta proprio per le condizioni critiche del luogo. Improvvisamente una porzione di roccia si è staccata da un costone finendo addosso al 43enne che ha tentato di evitarlo inutilmente. Rimasto travolto, l’uomo ha riportato un grave trauma da schiacciamento alla mano e alla gamba destra. La zona di difficile accesso ha impedito l’arrivo dei soccorsi da terra. Impossibile arrivare sul posto per gli operatori sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. Il medico ha caricato il paziente sull’elicottero per trasportarlo al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Qui è il ferito stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

