La battaglia di Andrea e Dumbo: «Basta pericoli nelle strade» 

Da giorni la battaglia di Andrea Dessolis (40 anni) di Mamoiada scorre sui social. Non vedente dall’età di 17, per una maculopatia retinica, chiede maggiori tutele per lui e chi affronta criticità architettoniche e burocratiche. Dessolis lamenta le condizioni precarie delle strade e dei marciapiedi del paese, in cui ci sarebbero diverse barriere architettoniche, che gli causano difficoltà negli spostamenti. A queste aggiunge la protesta per il rinnovo del tesserino disabili, risolta solo ora. «Grazie al prezioso supporto di una funzionaria comunale - spiega - ho potuto avere il tesserino in modo provvisorio, il Comune è sprovvisto delle plastiche che lo rendano conforme alla normativa. Viaggio tutti i giorni col pullman a Nuoro dove lavoro e devo scontrarmi con un percorso a ostacoli verso la fermata del bus, nonostante sia con me il mio fedele amico Dumbo». Il 2 dicembre a Dessolis in Lombardia dopo una lunga attesa è stato consegnato da un’associazione il suo cane guida: «Ho dovuto attendere due anni ma sono felice. Dumbo fa fatica a guidarmi fra gli ostacoli nelle strade. Sarebbe opportuna una sistemazione, a beneficio di tutti». Dice il sindaco Luciano Barone: «Siamo dalla stessa parte. Non c’è contrapposizione alla battaglia di Andrea, spero ci aiuti ad avere le risorse necessarie per migliorare l’arredo urbano. Abbiamo assegnato 70 mila euro per riqualificare alcuni punti del centro storico». (g.i.o.)

