La battaglia delle antenne  

La nuova antenna per la telefonia mobile a Villasimius non sarà messa in via Tramontana Alta, a Porto Luna, ma in un’area che verrà decisa dal Consiglio comunale. A Pula, invece, la società telefonica Iliad potrà installare il nuovo ripetitore in via Nuraxedda, a Is Morus. Si sono conclusi con due pronunce opposte i ricorsi presentati dall’operatore francese nei confronti delle due amministrazioni che avevano stoppato le richiesta di posizioare due nuovi ripetitori.

Ricorso respinto

I giudici della Prima sezione del Tribunale amministrativo di Cagliari hanno respinto il ricorso presentato da Iliad (difesa agli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì) nei confronti del Comune di Villasimius (assistito dal legale Stefano Ballero). In giudizio, a sostegno dell'amministrazione, si erano costituiti anche il consigliere regionale Nanni Lancioni (assistito dai legali Marcello Vignolo e Massimo Massa) ed i vicini Domenico Pappalardo e Liliana Ciancilla (con il legale Ginaluca Pappalardo). Lancioni, avendo una proprietà confinante, si era opposto all’installazione dell’antenna. Dopo la richiesta di Iliad al Suap, il Comune aveva prima dato il proprio via libera e poi proposto l’intervento, in autotutela, con un atto interdittivo, di fatto bloccando la pratica. «Il provvedimento impugnato impedirebbe alla ricorrente», ha sostenuto la società telefonica,«di completare la propria nuova rete a servizio dell’utenza nel Comune di Villasimius e di entrare nel mercato in concorrenza con gli altri operatori in tale ambito territoriale». A conti fatti il Tar ha dato ragione al Comune: per garantire il rispetto del Piano disciplinare della Fascia Costiera, l'eventuale deroga per la sistemazione dell’antenna a Porto Luna dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

Ricorso accolto

È stato invece accolto il ricorso di Iliad Italia (con gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca) nei confronti del Comune di Pula (assistito dal legale Giuseppe Macciotta) contro la bocciatura del ripetitore a Is Morus. I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società telefonica, annullando il parere negativo dell’Ufficio Tecnico. Ora il Comune dovrà riprendere in mano la pratica e rispondere all’istanza dell’operatore francese entro 45 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA