La battaglia della maestra: «Ho la sclerosi multipla e vogliono farmi viaggiare» 

A otto mesi dal demansionamento, decretato da una commissione medica, maestra Manu non si arrende alla decisione che l’ha privata della cattedra alla scuola Primaria di Nuraminis, a causa della sua patologia: la sclerosi multipla che la renderebbe inidonea all’insegnamento. «È uno scempio», dice: «Si chiede alla sottoscritta, con sclerosi multipla, ammessa alle misure delle leggi 68 e 104, che da docente usufruiva di assegnazione definitiva nel proprio paese e riduzione dell'orario, di passare agli amministrativi con aumento dell'orario di lavoro e andare pure in sede diversa dal proprio paese. Questo sarebbe un accomodamento ragionevole? Questo sarebbe tener conto della salute e delle competenze della sottoscritta?»

È solo una parte, la più significativa, del lungo sfogo affidato da Emanuela Cappai, la maestra di Nuraminis malata di Sla da 27 anni, al sito “Coordinamento Docenti relativamente idonei”, dove condivide la sua vicenda con altri docenti, come lei. «È allucinante ciò che io e altri colleghi con disabilità e/o fragili stiano continuando a subire», continua la maestra che non si piega allo stop della commissione medica che l’ha assegnata a mansioni amministrative: «Io lo so che se continuo a subire schiaffi alla mia dignità di lavoratrice della scuola, prima o poi la mia flemma e pazienza finiscono e, pur con la mia disabilità, potrei fare ciò che preferirei risparmiarmi. Non subisco la sclerosi multipla, e dovrei subire le ingiustizie che la scuola 4.0 ci sta infliggendo?»

