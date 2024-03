La battaglia del ranking 

La pioggia che ha cominciato a cadere sul centrale di Indian Wells quando la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era appena iniziata (2-1 per l’azzurro, senza break) ha prolungato l’attesa per sapere chi sarà da domani il numero 2 della classifica mondiale, alle spalle del (per ora) irraggiungibile Novak Djokovic. La lotta per le prime posizioni coinvolge anche il numero 4, il russo Daniil Medvedev (che ha affrontato nella seconda semifinale l’americano Tommy Paul). Oggi nella serata italiana la finale che, comunque vada, avvicinerà i rivali a Djokovic. Ieri il serbo ha intanto confermato che non parteciperà al Masters 1000 di Miami (dove non ha punti da difendere) per concentrarsi su tornei dello Slam (Parigi per primo) e Olimpiadi.

Berrettini in semifinale

Intanto, dopo la terza maratona, è arrivata la terza vittoria per Matteo Berrettini, che si qualifica per le semifinali del Challenger 175 di Phoenix. Il 27enne romano, n.154 Atp, ha sfruttao bene la wild card per rientrare positivamente nel circuito sei mesi e mezzo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open. Ha battuto per 3-6 7-6(1) 7-6(6), in quasi tre ore di partita, il terzo francese di fila, Terence Atmane, n.136 Atp, recuperando un set ed un break di svantaggio. Era da Wimbledon lo scorso anno che Matteo non vinceva tre partite di fila. Berrettini è poi tornato in campo per giocarsi il pass per la finale con l'australiano Aleksandar Vukic, n.69 Atp che ha demolito Fognini: «Sono felice, stanco ma contento di aver vinto un'altra partita e di avere provato queste emozioni», il commento a caldo dell'azzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA