La battaglia del popolo di Nora contro le torri giganti in mare 

Pula. Uniti contro i signori del vento e del sole ma solo fino a un certo punto. Il popolo di Nora, centinaia di persone fra militanti, semplici cittadini, turisti incuriositi, si compatta in un applauso quando i Consigli comunali di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada votano all’unanimità, per alzata di mano, un deliberato che incarica i cinque sindaci di “esprimere ferma opposizione e contrarietà alla realizzazione di parchi eolici offshore al largo della costa del Sud Sardegna”. Applausi anche per il sindaco di Pula Walter Cabasino, promotore dell’iniziativa, quando invita tutti ad andare nei Comuni a firmare a sostegno della proposta di legge “Pratobello 2024” («Ma anche per il referendum», gridano dalla platea). E tutti sono d’accordo su un punto decisivo: con 824 progetti di impianti fotovoltaici o eolici che, se approvati, produrrebbero energia per 50 milioni di persone, quella cui i sardi stanno assistendo non è una transizione energetica ma una speculazione.

Da qui in avanti, però, si procede in ordine sparso, e quando, dopo i rappresentanti di alcuni dei comitati nati per difendere i territori dall’assalto, prende la parola l’ex sindaca di Pula Carla Medau, ora capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, si arriva alla contestazione. Medau difende la moratoria voluta dalla Regione che sì, blocca per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti, ma non impedisce né l’installazione di quelli per cui sono già iniziati i lavori né manutenzioni o revamping (ammodernamento e ristrutturazione) di quelli già attivi: «Il decreto Draghi – ricorda – è del 2021. Dopo due anni di silenzio, la Regione adesso c’è ma ha bisogno del supporto di sindaci e comitati. Non è il momento di dividersi. Battiamoci tutti insieme accanto alla presidente Todde». Urla dalla platea: la sensazione è che la distanza fra Regione e comitati sia difficile da colmare.

Anche fra i comitati le distanze non sono trascurabili. Alberto Casu del Cec (Comitato ecologico consapevole), per dire, ritiene non necessaria la transizione ecologica: «L’inquinamento da Co2? Colpa soprattutto dei vulcani, le attività umane incidono pochissimo», proclama in barba a quanto sostiene (pressoché unanime) la comunità scientifica. Poi il suggerimento ai politici sardi di andare a vedere come i loro colleghi di Umbria e Marche, facendo perno sugli usi civici, sarebbero riusciti a bloccare l’assalto nelle loro regioni. Invito ribadito da Giannina Puddu del comitato “Terra mia”, che lancia poi un appello di “ecologia lessicale”: «Smettiamo di chiamare parchi eolici o fotovoltaici quelli che sono impianti industriali». A suo avviso, «battersi sul piano legale significa dare un vantaggio al nemico: serve una mobilitazione imponente di popolo, come fu a Pratobello». Chiede più partecipazione anche Luigi Salis del comitato “Ajò-stop devastazione”, in prima linea a Oristano.

Rita Corda, del comitato “No Tyrrhenian link” di Selargius, elogia l’iniziativa di Nora attaccando il Comune di Quartu, «sordo alla richiesta di discutere dell’impatto che il cavo sottomarino per la Sicilia avrà non solo a Terra Mala ma anche a Mari Pintau». La Regione, dice, dovrebbe impugnare il decreto Pichetto Frattin: «È arrivato tre anni dopo il decreto Draghi, che prevedeva un decreto attuativo entro 180 giorni. Todde apra il conflitto, respinga l’assurdo piano di ripartizione che accolla alla Sardegna più gigawatt della Toscana». Il conflitto, sostiene Salvatore Manca, del comitato Sarcidano, «l’ha aperto lo Stato sottraendo competenze alla Regione. Occorre superare i decreti Draghi e Pichetto Frattin». Come? «Stiamo elaborando una proposta di legge regionale per recepire l’articolo 5 della legge 53 del 22 aprile 2021, che attua la direttiva Ue 2018/2001 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili “privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi”, non terreni agricoli, e l’autoproduzione».

«Se si entra in conflitto con lo Stato si va a sbattere», avverte invece Rolando Marrocu, del comitato Sardegna sostenibile. Anche loro sono al lavoro su una proposta. Obiettivo? «Sì ai parchi eolici offshore ma in aree lontane dalle rotte nautiche e da quelle dei tonni, e a distanze tali dalla costa che li rendano non visibili, cioè ad almeno 36 miglia nautiche». Sarebbero 66 chilometri: il triplo di quanto propongono i progetti in ballo al largo di Nora. «A Sant’Antioco – rimarca – ci battiamo da due anni. Sono stati presentati 23 progetti, e le torri stanno crescendo in altezza: prima arrivavano a 280 metri, nei progetti più recenti si parla di 385».

