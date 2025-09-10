La battaglia degli eredi Ciusa per il Tribu 

Gli eredi del primo scultore del Novecento sardo, Francesco Ciusa, lottano ancora per la riapertura del museo Tribu. Chiuso dal febbraio del 2018, ospita le opere dello scultore nuorese nato nel 1883. Da anni la famiglia chiede la riapertura. A sollecitare in modo particolare è il nipote nonché presidente della fondazione Francesco Ciusa, Pietro Ciusa che scrive: «Agli inizi degli anni 2000 la Regione ha acquisito le opere (La madre dell’ucciso, il Cainita, Dolorante anima sarda, Il pane, Il bacio, Il nomade, L’anfora sarda, La filatrice, Il fromboliere - quest'ultimo è pezzo unico -) di grande formato, in gesso, dagli eredi diretti con la clausola e l’impegno scritto che fosse realizzato un pubblico museo dedicato all’artista. Questa clausola si è realizzata solo per qualche anno al Tribu. La Fondazione Ciusa ha chiesto più volte notizie sulle travi danneggiate dalle termiti e sullo stato dei lavori, ricevendo risposte vaghe e non veritiere, pertanto, rivolgiamo un appello alla nuova amministrazione comunale e alla Provincia perché possano risolvere il problema. Come famiglia e Fondazione, vigileremo affinché la riapertura del museo avvenga nel più breve tempo possibile tutelando il rispetto dei contratti di cessione». (g. pit.)

