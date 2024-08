La battaglia contro gli speculatori: «Pronti a tutto per fermare il parco eolico di Santu Miali» 

Centinaia di persone, tanti interventi, tanta preoccupazione ma allo stesso tempo la volontà di opporsi in tutti i modi alla speculazione energetica. Villacidro ribadisce la sua contrarietà ai progetti eolici e fotovoltaici che interessano tutto il territorio isolano e in particolare quello comunale, dove si sta realizzando un parco eolico con dieci aerogeneratori alti circa 200 metri nelle campagne di Santu Miali.

Le irregolarità

Proprio su quel progetto ieri sera durante l’affollata assemblea popolare in piazza Zampillo è stata annunciata un'importante novità, derivante dalle risultanze delle ispezioni condotte dagli organi preposti nel cantiere di Santu Miali, conseguenti alle verifiche ordinate dall'amministrazione comunale in seguito alla segnalazione dei consiglieri Giancarlo Carboni e Antonio Muscas del gruppo di minoranza Assemblea Permanente. «Il Comune - afferma l’assessora alla Transizione energetica Loredana Porcu - ordinerà la demolizione delle opere difformi da quelle previste in progetto e autorizzate dalla Regione. Tali difformità sono state riscontrate dal genio civile su diversi corsi d’acqua, dove sono state rilevate opere non autorizzate che dovranno essere rimosse».

L’assemblea

Nel corso della serata, si sono succeduti numerosi interventi, tra cui quelli dell'avvocato Michele Zuddas, della geologa Laura Cadeddu, dei consiglieri comunali villacidresi del gruppo di minoranza Assemblea Permanente, Antonio Muscas e Giancarlo Carboni, del presidente del Comitato Su Entu Nostu, Marco Pau, delle referenti del Comitato No Thyrrenian link di Quartu Sant'Elena e Selargius, Giulia Lai e Rita Corda. L’assemblea è iniziata con le comunicazioni di Leila Manno e Pierpaolo Rosas, attivisti del comitato che ha promosso l’incontro in piazza Zampillo.

In particolare l'avvocato Michele Zuddas, nel suo intervento, ha messo in luce una possibilità che consentirebbe il blocco dei lavori per la realizzazione del mega impianto di Villacidro, in base alla quale ha già presentato un esposto alla procura di Cagliari sulla mancata attuazione della legge regionale 5/24, la cosiddetta moratoria rinnovabili. «Per quanto riguarda la moratoria, - ha spiegato il legale - questa è interpretabile proprio sulla base del suo fine ultimo, quindi la sua applicabilità deve riguardare anche l'avviamento dei lavori o i lavori in corso per la realizzazione degli impianti, almeno fino a quando il loro impatto sia irreversibile. È la “ratio della norma”, secondo cui l'obiettivo è “evitare danni o impatti irreversibili su tutto il territorio regionale”, che impone di bloccare tutti i progetti a prescindere dal loro stato di avanzamento o realizzazione, con eccezione, eventualmente, di quelli già in fase di ultimazione poiché in tal caso l'evento dannoso si è già verificato». Laura Cadeddu ha ricordato che i problemi non sono dovuti solo alle pale eoliche. «Torneranno di attualità le questioni legate all’agrivoltaico, alle produzioni geotermiche e a quelle termodinamiche contro le quali i sardi avevano già combattuto anni fa».

RIPRODUZIONE RISERVATA