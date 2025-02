La basilica si veste a festa per l’ordinazione di monsignor Farci 

È tutto pronto nella basilica di Sant’Elena per l’ordinazione episcopale di monsignor Mario Farci che sarà vescovo di Iglesias ma che è quartese e che in questa chiesa è stato battezzato, ha ricevuto la cresima ed è stato ordinato sacerdote.

La cerimonia è prevista per oggi alle 16. A presiedere il rito sarà l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi mentre i con-consacranti saranno il cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari e amministratore apostolico di Iglesias, Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari e monsignor Giovanni Paolo Zedda, vescovo emerito di Iglesias. Ci saranno poi una ventina di vescovi provenienti da tutta la Sardegna e 150 sacerdoti. Tantissime le autorità regionali e comunali presenti.

Nei giorni scorsi i volontari della basilica si sono messi in moto per preparare l’evento nel miglior modo possibile e per accogliere una così grande rappresentanza di fedeli in arrivo anche da Iglesias. È stato aumentato il numero dei banchi e ci saranno dei maxi schermi per dare modo a tutti di assistere alla cerimonia.Il rito solenne dell’ordinazione episcopale è un grande momento di fede. Monsignor Mario Farci domenica prossima 16 febbraio farò invece il suo ingresso ufficiale nella diocesi di Iglesias.

