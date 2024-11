La base M5S: «Meno poteri a Grillo» 

Il cosiddetto “gruppo dei 360” ha tracciato la cornice del futuro M5S. Parla chiaro il report di Avventura Urbana, la società che ha seguito e sintetizzato le discussioni dei gruppi impegnati nel processo deliberativo della Costituente pentastellata. I 360 iscritti e non iscritti, indicano così i nodi che la base sarà chiamata a sciogliere con il voto nell’Assemblea di fine novembre. Tante le questioni sul piatto. Su tutte, c’è quella che riguarda il ruolo del garante. C’è chi vorrebbe eliminarlo del tutto, chi vorrebbe convertire la figura in un ruolo a tempo determinato e chi trasformarla in una carica onorifica. In ogni caso, l’indicazione appare evidente: i 360 vogliono meno Beppe Grillo nel M5S.

Il fondatore, per ora, non reagisce con dichiarazioni. Tuttavia, chi lo sente regolarmente rassicura: «Tirerà fuori qualcosa all’ultimo minuto». Segnali che lasciano intuire un attivismo sotterraneo di Grillo in vista dell’Assemblea. Nessuno esclude un suo intervento al palazzo dei Congressi. Del resto, il fondatore ha già lanciato «la campagna d’autunno» sul suo blog, con video e bacheche contro il presidente Giuseppe Conte. Per lo scontro finale di questa lunga guerra interna, però, ci sarà ancora da attendere. Intanto, sono tanti altri i dilemmi racchiusi nel report che chiamano in causa tanto la base quanto i vertici M5S. A partire da quelli che riguardano il nome, il simbolo, la regola dei due mandati e il collocamento politico del Movimento.

In tema di alleanze, c’è chi vorrebbe vietarle, chi condizionarle ad accordi programmatici, e chi preferirebbe non dichiarare alcun posizionamento, mantenendo «la storica distanza dalla destra e dalla sinistra». Posizione, quest’ultima, propria dell’area grilliana. Il report, però, identifica una tendenza generale che colloca M5S «nel campo progressista», quindi nel solco di quanto più volte ribadito dallo stesso Conte. E nell’ala contiana emergono pure coloro che vorrebbero definirsi «progressisti indipendenti». Il report di Avventura Urbana, con tutte le proposte, ora passa nelle mani dei vertici del M5S. Adesso sta al Movimento redigere i quesiti da sottoporre al voto dell’assemblea. Domani a Campo Marzio è convocato un consiglio nazionale sul tema. Martedì, invece, sarebbe la data fissata per la pubblicazione dei quesiti.

