La base di Marganai riavrà l’elicottero 

Dalla prossima settimana sarà operativo l’elicottero al Marganai per le operazioni di spegnimento e salvaguardia contro gli incendi boschivi. A confermare la notizia è stato l’assessore all’Ambiente del Comune di Iglesias, Francesco Melis, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Simone Saiu, in merito alle vicissitudini che hanno causato ritardi nell’aggiudicazione del bando regionale per l’affitto di elicotteri leggeri da integrare alla flotta esistente per il quadriennio 2024-2027.

«Alla gara, portata avanti dalla Regione tramite procedura negoziata, hanno partecipato due aziende, e in questi giorni si sta procedendo all’affidamento» ha dichiarato Melis durante il Consiglio. Tuttavia, l’assessore ha anche avvertito che l’elicottero «potrebbe essere spostato in altre località, a seconda delle decisioni della direzione operativa del soccorso antincendi».

Melis ha poi fatto il punto sulla nuova base operativa, che sarebbe dovuta entrare in funzione già da quest’anno, prevista accanto all’impianto sportivo del Ceramica: «Abbiamo ottenuto 2 milioni di euro che verranno utilizzati per la pista di atterraggio e per alcune carenze all’interno della struttura. Al momento si sta concludendo la convenzione e contiamo, entro l’estate prossima, di avere l’area disponibile». Saiu ha sottolineato i gravi ritardi da parte della Regione nella pubblicazione dei bandi: «L’elicottero ci sta costando 500 mila euro in più rispetto ai bandi precedenti. La Regione chiarisca la questione degli spostamenti: un conto è spostarlo per emergenze, ma se l’elicottero viene trasferito in altri siti senza un’emergenza, questo non va bene, e la procedura non ha precisato ciò».

