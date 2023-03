La base dell’aeronautica militare apre le porte ai visitatori 

La base dell’aeronautica militare di Decimomannu riapre al pubblico, come non succedeva dagli open day sospesi da qualche anno a questa parte. Ad annunciarlo è lo stesso sito della Difesa italiana: è stato deciso di concedere a tutti i civili un giorno di visita alle strutture del paese, tra cui la base di Decimo. A dare qualche informazione in più ci pensa l'avviso pubblico sulla pagina dell'amministrazione: «Martedì 28 marzo», scrivono dal Comune, «ricorrerà l’anniversario del centenario dell’aeronautica militare. Per l’occasione in tutta Italia le basi militari potranno essere visitate dai cittadini, compresa quella presente nel nostro territorio».

Nel documento si puntualizza anche che la stessa base militare occupa per almeno l’ottanta per cento la superficie sorrese. Ma oltre alle visite libere, spazio anche alle visite scolastiche come quelle di via Porrino: «La mattina ci sarà il cerimoniale con le autorità e sarà presente anche una classe di ragazzi della nostra scuola media», spiegano dagli uffici comunali di piazza Matteotti. «Il pomeriggio si apriranno i cancelli del reparto sperimentale e standardizzazione tiro aereo dalle 14 alle 19». Per partecipare è necessario registrarsi online, «previa prenotazione via mail a aerocat@aeronautica.difesa.it».

