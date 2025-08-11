VaiOnline
Via Trieste
12 agosto 2025 alle 00:52

«La barriera antirumore non si tocca» 

L’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda riceve oggi alle 13, nel palazzo municipale, i commercianti di via Trieste. Al centro dell’incontro le perplessità avanzate sull’installazione di una barriera antirumore nel muro che da via Trieste si affaccia sul futuro centro intermodale. Dopo le numerose richieste dei commercianti sulla volontà di inserire delle fioriere lungo una delle vie principali della città, in particolare con degli oleandri, l’assessora spiega: «Non sarà possibile aggiungere varianti in corso d’opera, essendo l’esecuzione del progetto ormai completata. È infatti in fase di ultimazione l’installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale e di alcuni elementi di arredo urbano, tra cui le fioriere». E poi: «La sostituzione della barriera antirumore con altri elementi di decoro urbano, esporrebbe il Comune alla perdita dei finanziamenti Pnrr utilizzati per il rifacimento dell’intera carreggiata di via Trieste. Proprio l’inserimento di questo particolare elemento nella progettazione ha permesso al Comune di ottenere i finanziamenti Pnrr. Rimane comunque l’apertura, qualora le barriere non dovessero rivelarsi abbastanza gradevoli, a trovare soluzioni alternative per rendere via Trieste più bella alla vista di chi la percorre e la vive». (g. pit.)

