La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge 

«In due giorni siamo passati dalle restrizioni totali all’apertura totale: direi che questo è un passaggio molto importante per noi allevatori, per le nostre campagne». Raimondo Farina, 47enne di Torpè, monitora quell’invaso che tanto lo ha fatto tribolare, in questi anni. Poi, afferra lo smartphone per osservare con attenzione il livello della diga Maccheronis. «Parlare di regalo di Natale forse è eccessivo, però almeno questa novità porta leggerezza, oltretutto sotto le feste. Sì, adesso anche nella mia azienda riuscirò a lavorare con più serenità, perché non devo preoccuparmi di recuperare acqua per le mie pecore».

Nell’Isola però la situazione non migliora del tutto. È stato prorogato sino al 30 luglio 2026 lo stato di emergenza in relazione al rischio derivante dalla situazione di deficit idrico in tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Giunta Todde, rilevando che «ricorrono ancora i presupposti di criticità previsti dalla legge regionale 17 gennaio 1989».

L’invaso

La diga di Maccheronis inizia a cambiare volto, ora dopo ora. Alle 21 di martedì i metri cubi invasati erano tre milioni, oggi saranno circa il doppio. La speranza, fanno sapere dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, è che per Natale si riesca a raggiungere quota 9 milioni. Più o meno un terzo della capienza massima. «Finalmente le attese piogge sono arrivate, perlomeno ci consentono di “tirarci fuori” da questa situazione d’emergenza», afferma Martino Sanna, il primo cittadino di Torpè. «Tuttavia, sebbene non ci siano più le restrizioni, adesso dobbiamo sperare che la diga si riempia in fretta. Bisogna pensare alla stagione estiva, sia per il turismo sia per le aziende agricole».

La svolta

Gli affluenti del rio Posada in poche ore hanno cambiato aspetto e cominciato ad alimentare quell’invaso che fornisce acqua alla Baronia e alla bassa Gallura.«Martedì sera abbiamo chiesto di aprire tutte le condotte», dice Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «Le previsioni fanno ben sperare. Crediamo che già entro questa settimana si possano sfiorare i 9 milioni di metri cubi invasati». D’altronde, nel discusso sbarramento stanno entrando circa 150 mila metri cubi d’acqua ogni ora. Ambrogio Guiso puntualizza: «Con queste scorte possiamo stare tranquilli per due o tre mesi», commenta il presidente del Consorzio di bonifica, che annuncia un incontro per metà gennaio con le autorità del territorio, politiche e di tutela ambientale, assessorato regionale dell’Agricoltura e dell’Ambiente, per parlare del progetto della diga di Abba Luchente.

Le campagne

Per le fertili terre dell’alta Baronia inizia una nuova fase che mette in un angolo le autobotti che negli ultimi tempi garantivano acqua alle aziende agricole del territorio. «Abbiamo attraversato un periodo davvero difficile, soprattutto per il nostro bestiame», prosegue Raimondo Farina. «Adesso gli erbai non sono ultimati, quindi l’alimentazione delle pecore è ancora basata perlopiù su fieno e mangime. Dunque, gli animali bevono tanta acqua». Le facce sono tutto sommato distese, ma a Torpè e dintorni la preoccupazione resta alta. I 5 milioni di metri cubi attuali non sono certo una “provvista” rassicurante, alla luce di una capienza massima di circa 24 milioni. Martino Sanna ha un sogno: «Non vedo l’ora che partano le infrastrutture legate alle condotte dell’atteso potabilizzatore».

