La Baronia non dimentica la grande sete 

La grande sete del 2024 è ormai alle spalle. Dopo mesi di emergenza idrica che avevano messo in ginocchio l’agricoltura del territorio, la diga di Maccheronis torna ad avere una capienza ai massimi livelli. A darne notizia sono i vertici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, che, annunciata con soddisfazione l’avvio della stagione irrigua già da circa un mese, hanno fatto cessare tutte le restrizioni che avevano colpito le campagne del comprensorio servito dallo sbarramento artificiale di Torpè. Il presidente del consorzio, Ambrogio Guiso, però non dimentica le difficoltà. L’emergenza del 2024 ha lasciato un segno profondo e non deve essere dimenticata. «Quella drammatica situazione deve fare scuola – prosegue –. Per questo resta indispensabile guardare al futuro con una programmazione efficace. È fondamentale realizzare la nuova diga di Giunturas e portare avanti le iniziative per creare interconnessioni tra i vari invasi».

Proprio su questo tema è previsto a breve un incontro con la presidente della Regione, Alessandra Todde. Nel frattempo, il Consorzio prosegue con gli interventi strutturali: è in corso il progetto di sostituzione di 1.500 metri di tubazioni ormai obsolete. L’opera, finanziata con 3 milioni di euro, punta a migliorare l’efficienza della rete e a ridurre le perdite lungo i tratti più critici della condotta. Occorre la consapevolezza che la gestione della risorsa idrica richiede visione e investimenti strutturali.

