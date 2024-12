La Bariese non va oltre il pari, Vittoria e sorpasso del Sestu 

Bariese 1

San Vito 1

Bariese : Serra, Galisai, F. Lai, Lezcano, Lobina, C. Mameli, M. Mameli, Muceli, Pischedda, Semino, S. Serra. Allenatore Piras.

San Vito : Atzori, Palla, Utzeri, Oliveira, Lara, Corona, Castronuovo, F. Zinzula, Rocca, Zugliani, M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 37’ Lezcano, 41’ M. Zinzula.

Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Bariese e San Vito. Gara combattuta, con le due squadre che nonostante l’equilibrio non si sono mai risparmiate. Le reti entrambe nella prima frazione di gioco. I padroni di casa passano in vantaggio al 37’: azione sulla fascia sinistra, palla avanti per l’esterno, cross al centro per Lezcano che insacca. Il San Vito accusa il colpo ma non si scompone e riprende il gioco con l’intento di acciuffare l’immediato pareggio. Ci riesce dopo appena quattro minuti grazie al gol di Mattia Zinzula, sugli sviluppi di un’azione partita dal centrocampo, con la palla deviata in rete dal giocatore ospite. La Bariese insiste e per poco non trova anche il gol del nuovo vantaggio. Partita giocata su buoni ritmi, molto equilibrata, con le due squadre che però non sembrano prevalere l’una sull’altra. La ripresa prosegue sulla falsariga della prima frazione di gioco. ( a. d. )

