La barca si schianta sugli scogli, muoiono due pescatori sportivi 

Un mare piatto, una condizione ideale per un’uscita in barca, un’occasione per pescare che, ieri mattina, offriva lo splendido specchio acqueo dell’Isola Rossa. Invece poco distante dalla spiaggia La Marinedda, il noto ristoratore sassarese Pietro Satta di 48 anni e il suo amico genovese Maurizio Rossi, 71 anni, sono rimasti intrappolati nella loro imbarcazione, un semicabinato di sei metri e mezzo che, dopo essere finito sulla scogliera si è rovesciato. Erano le 12.40 quando due sub, impegnati a pescare nella zona, hanno avvistato la barca capovolta e quando, immediatamente, hanno tentato di soccorrerli, si sono accorti che ormai non c'era più niente da fare. Un malore o la poca visibilità, potrebbero essere le cause del tragico incidente che ha sconvolto la comunità di Trinità d’Agultu.

Le vittime del naufragio erano considerate esperte di pesca sportiva, condividevano la stessa passione da tempo e all’alba avevano deciso di uscire per una battuta di pesca sicuri di rientrare qualche ora dopo. Poco dopo le 7 di sabato 25 gennaio, Pietro Satta aveva fatto il suo ultimo ingresso sui social. Poi più niente, neppure un messaggio sul telefonino.

L’impatto

Ancora da chiarire il momento dell’impatto violento contro alcuni scogli affioranti che hanno provocato uno squarcio a prua. I due amici potrebbero essere morti sul colpo. Ad un primo esame il medico legale, intervenuto sul posto, ha riscontrato un trauma facciale e altre lesioni sul corpo, ma sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso. A recuperare i corpi sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Porto Torres trasportati dall’elicottero partito da Alghero, un’operazione complessa coordinata via mare e via terra dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Tempio e il nucleo nautico della Guardia costiera. Il tutto con il supporto degli uomini del Corpo forestale e della protezione civile di Castelsardo. Una task force per l’intervento di recupero dei corpi delle vittime. Una operazione che si è conclusa alle 16, dopo oltre quattro ore di lungo lavoro per disincagliare la barca e prelevare i due pescatori. Adagiati nel porticciolo dell’Isola Rossa, è cominciato il difficile compito di comunicare la notizia ai familiari.

Il magistrato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, ha disposto l’autopsia su entrambi i corpi per accertare le cause della morte e la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi un malore, che potrebbe aver colto d’improvviso Maurizio Rossi che si suppone fosse alla guida dell’imbarcazione, ora sottoposta a sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il ricordo

Pietro Satta, di origini nulvesi, era molto conosciuto a Sassari come titolare del ristorante L’Osteria de’ Mercati, un locale in centro molto frequentato, segnalato dalla Guida Michelin, un riconoscimento prestigioso raggiunto dopo anni di duro lavoro. Due città in lutto, Sassari e Trinità d’Agultu, dove si era stabilito da vent’anni l’amico ligure Maurizio Rossi, originario di Genova. «Un luogo che prima frequentava per le vacanze e che, in seguito, aveva scelto come località dove vivere», racconta il sindaco del centro gallurese Giampiero Carta. «Aveva acquistato una villa a Costa Paradiso e una casa all’Isola Rossa e proprio qui, - aggiunge il primo cittadino - teneva ormeggiata nel porticciolo la sua imbarcazione da diporto che usava per uscire in mare anche di notte, perché quella era la sua grande passione, l’attività dove purtroppo ha trovato la morte».

RIPRODUZIONE RISERVATA