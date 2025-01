«La barca affondata al porto va rimossa» 

La Swan, l’imbarcazione battente bandiera straniera affondata lo scorso maggio mentre era agli ormeggi nel porto di Carloforte, dovrà essere rimossa per questioni di sicurezza e di decoro.

Il Comune dovrà trovare un’intesa con l’assessorato regionale agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica (competente per il Demanio Marittimo) per gli aspetti economici e tecnici della rimozione dell’imbarcazione dal porto. La procedura si è messa in moto con una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi dall’esecutivo guidato da Stefano Rombi. L’imbarcazione affondata si trova nella zona della Calata Battellieri, l’area del porto nei pressi del Parcheggione. «La presenza dell’imbarcazione sinistrata – si legge nella delibera di Giunta – provoca, oltre che potenziali problemi all’attività portuale anche una vista indecorosa e inidonea per un porto turistico»>. Già dopo l’affondamento della barca la Circomare aveva ordinato al proprietario la rimozione del natante dal porto, procedendo poi ad informare l’autorità giudiziaria e invitando il Comune a far rimuovere l’imbarcazione. Ora il responsabile di servizio incaricato dal Comune dovrà interloquire con l’assessorato agli Enti Locali per trovare un’intesa prima di procedere alla rimozione di quel che resta della Swan.

