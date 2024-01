La Barbera sarda di Dolianova entra nell’olimpo Ais 

Le dieci candeline di Vitae, la Guida vini 2024 dell’Associazione italiana sommelier, illuminano bene le vigne sarde: 34 eccellenze vinicole espressione territoriale di ogni angolo dell’Isola, un pregiatissimo Tastevin indossato dalle Cantine di Dolianova e poi numeri da record che confermano l’affidabilità dell’opera. «Un lavoro capillare e complesso che mette ben in evidenza come la Sardegna enoica, nonostante le tante avversità dovute a siccità e clima, goda di buona salute», attacca Roberto Pisano, vicepresidente Ais.

L’analisi

Il Vermentino si conferma quella «potente macchina da guerra», per dirla con le parole di Paolo Fiori, curatore della selezione Sardegna. Il Cannonau mantiene la fama del primo della classe, mentre si fanno largo con qualità e numeri i vitigni sardi meno conosciuti ma di altissimo profilo. Non a caso il massimo riconoscimento, il Tastevin, quest’anno è stato assegnato a un blend a base di Barbera sarda e Syrah: Jù, vendemmia 2019, delle Cantine di Dolianova. «Un grande risultato – commenta il presidente Sandro Murgia – che premia il lavoro quotidiano dei soci e dell’azienda». Il percorso decennale svolto dalla guida mette in evidenza aspetti e indicazioni molto interessanti. «Come l’aumento di vini bianchi evoluti», spiega Fiori. «Su tutti spicca la straordinaria versatilità del Vermentino, in questi dieci anni numerose cantine hanno lavorato molto bene sull’affinamento in botti e poi in bottiglia». Certo, la moda di un vino bianco giovane, appena imbottigliato, fresco e ricco di profumi fruttati e floreali, prevale ancora oggi «ma c’è una nuova visione perché anche il mercato muta». Tendenze giovani per i vini rossi: struttura alcolica contenuta e tannini catechizzati. «Potremmo dire vini da apericena per un consumo senza troppe complessità, si adattano bene Cagnulari, Nieddera e Caricagiola». Le mode però oggi premiano i banchi. Che si impongono anche per un altro interessante aspetto. «Il successo del vino bianco secco prodotto da vitigni aromatici – continua Fiori – . Sono vini da consumare a tutto pasto nati da Malvasie, Nasco, Moscato».

Ecco le Quattro Viti

Mandrolisai rosso superiore Kent’annos 2020, Cantina del Mandrolisai; 6 Vermentino di Gallura vendemmia tardiva Vontidimola 2021, Surrau; Barrua 2020, Agripunica; Cagliari Malvasia 2019, Deiana; Ajana 2018, Deiana; Turriga 2019, Argiolas; Angialis 2018, Argiolas; Carignano del Sulcis superiore Terre Brune 2019, Cantina Santadi; Festa Norìa, Cantina Santadi; Hassan 2019, Tenuta Asinara; Cayenna 2017, Tenuta Asinara; Moscato di Sardegna passito Nùali 2021, Siddùra; Jù 2019, Cantine di Dolianova; Vt 2021, Capichera; Assajé 2021, Capichera; Cannonau Doc Nepente Classico Irilai, Cantina Oliena; Vermentino di Gallura superiore Arakena 2021, Cantina del Vermentino Monti; Carignano del Sulcis superiore 932 2020, Cantina di Calasetta; Vermentino di Gallura In Vino Veritas 2013, Tenute Ólbios; Alghero Palmas riserva 2014, Gabriele Palmas; Cagnulari 2022, Chessa; Vermentino di Gallura superiore Taerra 2022, Cantina Tani; Marchese di Villamarina riserva 2019, Sella&Mosca; Anghelu Ruju riserva 2007, Sella&Mosca; Barrile 2019, Attilio Contini; Cannonau Doc Ballu Tundu riserva 2019, Giuseppe Sedilesu; Doc Kuéntu riserva 2018, Poderi Atha Ruja; Sienda il decennio 2021, Mura; Mandrolisai Memorias Creccherie 2021, Fradiles; Carignano del Sulcis superiore Gavino 2020, Mesa; Carignano del Sulcis passito Forte Rosso 2021, Mesa; Vermentino di Gallura superiore Fiore del Sasso 2021, La Contralta; Vernaccia di Oristano riserva 2010, Fratelli Serra; Mandrolisai Mari 2021, Bentu Luna.

La Guida in numeri

Raddoppiano le aziende valutate, da 233 del 2015 a 438. Una superficie di 5.870 ettari vitati, il 22 per cento del vigneto sardo (27mila ettari). Con le 78 cantine recensite (66 private e 12 cooperative) la Guida mette insieme un totale di 28,6 milioni di bottiglie ovvero 214mila ettolitri di vino, il 50% della produzione regionale. Lo spaccato nazionale, nel volume di oltre 1300 pagine, conta oltre 2.700 produttori e più di 15 mila vini valutati da oltre 900 esperti Ais.

