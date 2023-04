«La Barbagia unita può vincere la sfida» 

Il recente passaggio di consegne nella sede di via Basilicata, a Nuoro è stato velocemente formalizzato: Marco Ziranu, sindaco di Orani e neo presidente della Comunità montana del Nuorese è già a lavoro sulle vertenze zonali e fissa gli obiettivi presenti e futuri del suo mandato.

Passaggio di consegne

Da un anno e mezzo alla guida della propria comunità, succede al collega di Oliena, Bastiano Congiu, nell’importante compito di coordinare i sette comuni di riferimento, facendo rete. E per Ziranu, 49 anni, veterinario all’Asl nuorese, le idee sono chiare: operare nel segno della cooperazione e condivisione, portando avanti l’azione del predecessore. «Sono onorato di poter percorrere questa nuova sfida – spiega, Ziranu – raccolgo l’ottimo lavoro svolto dall’amico e collega Congiu che ha saputo amministrare l’ente con senso di profonda diligenza, rendendoci sempre tutti partecipi e protagonisti delle scelte fatte. Sono stati avviati interessanti progetti territoriali e abbiamo fatto gruppo, consci del fatto che solo uniti i nostri paesi possono fare tanto». Come l’allenatore di un« grande squadra, lo ribadisce a chiare lettere: «La mia azione sarà incentrata sulla condivisione coi colleghi e gli uffici che svolgono un prezioso lavoro. Abbiamo sempre operato in questo modo, tant'è vero che da noi vige il principio di sussidiarietà, non essendoci elezioni per la presidenza, ma intervallandoci tutti periodicamente. Credo sia un elemento positivo e lungimirante, così da vivere tutti questa esperienza».

La squadra

E al centro dell'azione che sarà condivisa con la giunta composta dai colleghi Daniela Falconi (Fonni), Toni Bosu (Orotelli) e lo stesso Congiu di Oliena, figurano il proseguo di progetti già avviati come quello di “Su Suercone”, legato alla sentierestica montana, sull'implementazione dei servizi associati ma anche sulla collaborazione con le altre unioni di comuni. «Sarà mia premura lavorare in sinergia con la vicina Unione dei Comuni di Barbagia e le restanti estese su tutto il territorio regionale - continua Ziranu - insieme e uniti possiamo fare tanto. La promozione turistica e l'ulteriore potenziamento della differenziata, saranno al centro dell'agenda. Lo sviluppo delle comunità passa anche attraverso l'ottica green. A Orani, in tal senso, stiamo ulteriormente potenziandonla raccolta e ad oggi siamo oltre l'80% di efficienza». A pochi giorni dall'insediamento il nuovo presidente è già operativo: l'arduo compito, di coordinare una fetta importante di territorio non lo spaventa. Come sempre, a sostenerlo, ci sarà la squadra di colleghi, vero tratto distintivo della Comunità montana.