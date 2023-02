La Barbagia strizza l’occhio agli Emirati Arabi 

«Le esportazione italiane verso città come Dubai e Abu Dhabi sono cresciute del 31 per cento, con oltre 4 miliardi - premette Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi -. Le imprese del Belpaese esportano più negli Emirati che in Brasile o India». Ecco perché dal centro Sardegna strizzano l’occhio agli Emirati Arabi. Le aziende del Nuorese guardano con estremo interesse a questo mondo parallelo, dove la crisi non si avverte e le eccellenze sono un caposaldo.

Ieri mattina nel capoluogo barbaricino si è svolto un incontro preliminare, nella sede di Confindustria, per imbastire un suggestivo ponte commerciale.

«Rappresentiamo il centro Sardegna e le imprese top, sia nel campo dell’agroalimentare sia nel settore lapideo», afferma Giovanni Bitti, presidente provinciale di Confindustria: «Le nostre attività, con le loro eccellenze, possono sviluppare in quei mercati tantissimo lavoro». Da Confindustria scrutano floride opportunità e chiamano a raccolta le imprese del territorio. Chi conosce bene le dinamiche commerciali degli Emirati, però, raccomanda: «Le imprese al giorno d’oggi devono essere competitive», dichiara Marzocchi, «devono avere una bella immagini, un bel packaging se si tratta di beni di consumo e, nel caso di attività tecnologiche, devono avere una bella innovazione da proporre». Il commercialista Agostino Galizia sentenzia: «Siamo davanti a una grande chance per le imprese sarde. Devono, però, affacciarsi in un mercato come quello degli Emirati con professionalità. Le aziende devono valutare bene i passi da fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA