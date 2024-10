La Barbagia in coro: «Non potevamo far finta di nulla» 

All’indomani della grande manifestazione cagliaritana, con gli oltre 3000 radunati sotto il Consiglio regionale, tra gli attivisti del Nuorese, filtrano commenti d’orgoglio e soddisfazione. Ma soprattutto, il rilancio della battaglia contro le speculazioni energetiche, con comitati e amministratori locali, pronti a proseguire il cammino finora tracciato dalla Pratobello 24. Chiedendo ad alta voce, alla governatrice Todde di tener conto della volontà espressa dai sardi, approvando d’urgenza la legge in Aula. E tutelando così l’ambiente dall’eolico incontrollato.

«Non potevamo far finta di nulla dinanzi all'assalto emergetico sulla nostra terra e così ci siamo messi in moto - dice Teresa Podda, di Ventu Hontrariu a Orgosolo - non siamo contrari alle energie rinnovabili, ma all'uso incontrollato del nostro territorio. Ieri è stato raggiunto un primo obiettivo, ora proseguiremo con maggiore incisività, vigilando affinché le istituzioni portino avanti la volontà popolare».

Da Oliena, Alessio Canu del neonato Comitato locale ribadisce: «È importante che l’amministrazione regionale tenga conto del parere di migliaia di sardi che, attraverso un'azione democratica e trasversale, hanno sostenuto una legge che non ha partiti, ma tutela il futuro di questa terra. Ci dispiace che diversi esponenti politici stiano sminuendo il lavoro finora fatto e non siano scesi in piazza. Andremo avanti finché le ragioni del popolo sardo non saranno tutelate».

Sullo stesso fronte anche Cristina Dessena, del Comitato della Bassa Baronia: «È stata una grande festa democratica. La vera battaglia inizierà ora. Chi sminuisce le firme raccolte sbaglia. Si tratta di un successo senza precedenti portato avanti in brevissimo tempo, dopo lo sfiancante impegno di decine volontari. L’amministrazione regionale non può far finta di nulla, deve aprire un dialogo con i Comitati approvando la Pratobello».

Tra i presenti anche Stefano Lavra, presidente dell’Isre: «Non mi sono mai nascosto, era doveroso esserci come cittadino e difensore del nostro territorio. Si tratta di una vertenza che non conosce colori e che sosterrò con decisione da qua al futuro. Lancio un appello affinché ci sia una maggiore mobilitazione della società civile, politica, sindacale e culturale unendo le forze verso un unico obiettivo».