La Barbagia è un colabrodo 

Le problematiche nella gestione delle acque in Barbagia non accennano a risolversi. E se da un lato le recenti piogge e nevicate hanno fatto rientrare la crisi negli invasi, sono in condizioni pietose le condotte urbane di più paesi. Che da mesi lamentano ad Abbanoa l’assenza di un’impresa demandata al ripristino dei guasti nella rete.

Nelle scorse ore, a denunciare l’ennesimo disservizio ha pensato la sindaca di Fonni, Daniela Falconi che su Facebook ha evidenziato i disagi creati da una nuova perdita in via Sassari. E allegando un video a descrizione del caso, la prima cittadina ha tuonato: «Mentre in alcune aree della Sardegna si pensa di iniziare con le restrizioni idriche per l’estate, qui a Fonni da ben 10 giorni un lungo fiume di acqua potabile scorre lungo la via principale.Litri su litri d’acqua sversati lungo l’asfalto, in parte danneggiato dalla falla nelle tubature». Analoghe problematiche anche in via Argiolas, al punto che la prima cittadina non ha mancato di precisare: «Ci sono famiglie, che non hanno acqua in casa da settimane e quando ce l’hanno arriva senza pressione». E sul caos che caratterizza i lavori si è levato un’ulteriore grido d’allarme: «Una rottura ha bisogno di giorni e giorni per non dire settimane per essere sistemata. A nulla servono le chiamate, le segnalazioni dei privati e da parte del Comune. Il tempo di intervento supera sempre la settimana laddove dovrebbe essere di 24 ore».

L’appello

E dopo aver emesso un’apposita ordinanza, intimando ad Abbanoa di intervenire immediatamente, la partecipata ha annunciato, per oggi gli attesi lavori nelle perdite. «Serve una programmazione per il rinnovo di tutte le reti e più forze sul campo, attingendo dal territorio dove le professionalità non mancano», chiede a gran voce Falconi.

Emergenza diffusa

Fra i centri della provincia a vivere gli stessi disagi, spiccano poi Dorgali, Oliena, Orgosolo, Mamoiada, da tempo impegnati in un class action a difesa dei cittadini: «Nelle scorse ore ho scritto per l’ennesima volta ad Abbanoa - dice esasperato il sindaco di orgosolo Pasquale Mereu –, il paese è invaso dalle perdite, la più critica quella in via Santa Lucia vicino al campo sportivo per non parlare dei 700 metri nella condotta, vicina al depuratore, continuamente danneggiati. Qualora non dovessi ricevere risposte provvederò ad emanare nuove ordinanze». A Desulo, si guarda con soddisfazione ai primi interventi. Ma il sindaco Gian Cristian Melis attende quelli successivi: «Abbanoa ha provveduto a ripristinare i guasti nel rione di Issiria e in via Cagliari, tenendo fede alla parola data. Ora aspettiamo quelli più corposi nell’acquedotto e in più punti della rete urbana ormai usurata e ridotta ad un colabrodo. Ci ritroviamo con due soli fontanieri che si fa in quattro per supportare la comunità. Ma non basta, vanno implementate le forze».