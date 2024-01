«La Barbagia di Seulo unita per salvare il liceo Bissiri» 

A Seui una mattinata lunga, nella decima giornata di mobilitazione popolare con il presidio permanente alle scuole elementari, contro gli esiti del Piano regionale di dimensionamento scolastico, si è conclusa con una grande manifestazione lungo la via Roma i bar e negozi chiusi.

Alle 11 il concentramento nella piazza delle Milizie con l'intervento dei sindaci dei cinque Comuni chiamati a discutere il dimensionamento scolastico che per la scuola di Seui ha prodotto la soppressione dell'autonomia in reggenza dell’istituto comprensivo globale Filiberto Farci. Un altro colpo inferto al futuro del liceo Bissiri. Un'occasione per ricompattare l'unità politico-amministrativa del territorio per l'autonomia in reggenza dell'istituto globale di Seui.

Da parte degli amministratori locali espressione di solidarietà. Una successione di contributi, ricette, soluzioni che non ha avuto alcun contraddittorio con i cittadini. Due interventi dalla platea, autentici ed emozionanti: quello di Susanna Moi, una delle donne che in queste dieci giornate si sono avvicendate a tenere il presidio alle scuole giorno e notte, e l’altro di Totore Usai, operaio emigrato in Germania, sindaco comunista di Seui per due mandati negli anni Ottanta, il suo un intervento lucido, ironico e puntuale, tipico di una politica che ormai non esiste più. (p. m. r.)

