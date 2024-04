La Barbagia dei nomadi digitali 

Abbattere le distanze attraverso le nuove tecnologie. La Barbagia scommette sul nomadismo digitale. A Ollolai nei mesi scorsi è nato il progetto “Work from Ollolai” da un’idea del sindaco Francesco Columbu in collaborazione con Luca Columbu, informatico residente negli Usa. Dirigente della “Infor”, azienda leader nei software, matura l’idea di aprire il paese natale alla nuova frontiera 2.0.

Casa negli Usa

«Vivo negli Stati Uniti da sedici anni - racconta Columbu - e torno in Barbagia più volte l’anno. Durante la pandemia ho trascorso un lungo periodo a casa, lavorando agevolmente a distanza. Ho pensato a un progetto che consentisse di attrarre qui chi cerca quiete e vita lenta, offrendo in cambio un contributo alla crescita locale». Uno scambio di idee, partito la scorsa estate. Ora, dopo la campagna adesioni online, acquisito più forza. «Abbiamo raccolto 15 mila candidature - dice Columbu - tutti professionisti legati a più ambiti, da ogni Continente. Vaglieremo i curricula, individuando 4 partecipanti che nei prossimi mesi saranno nel paese. Ci baseremo su chi potrà sviluppare iniziative a stretto contatto con la popolazione».

Scelta di vita

Grazie al contributo dell’ex dirigente Onu Fabrizio Pascarelli decolla il progetto “Nomadi digitali - verso una crescita economica dell’entroterra sardo”. «Dopo la pensione - dice Pascarelli - ho deciso di trasferirmi da Roma a Villasimius e poi a Gavoi, attratto dall’ottima qualità della vita e dall’aria pura. Sono un libero professionista e grazie alla connessione starlynk seguo diversi progetti che mi hanno spinto a dar vita al prossimo sul nomadesimo digitale, in collaborazione col Comune». Tra i giovani c’è chi ha fatto dello smart working un’opportunità. Davide Brau, ingegnere informatico per la Luxoft, multinazionale dell’automobilismo, dice: «Lavoravo a Torino, con la pandemia sono tornato a Gavoi, ritrovando serenità. Ho deciso di restarci in pianta stabile. Grazie alla fibra ottica, opero tutti i giorni nel migliore dei modi, progettando software per auto. Il lavoro da remoto e così il nomadismo digitale possono essere validi alleati contro lo spopolamento».

A Belvì lavora Fabrizio Felici, architetto e fondatore dell’associazione “Abbicultura”: «Sono cresciuto fra Ghilarza, Barbagia e Cagliari ma il legame con casa non si è mai interrotto e più volte al mese torno nel paese, seguendo a distanza i progetti da libero professionista e con l’associazione. Di recente, insieme alla mia compagna Martina Carcangiu siamo stati alla biennale Fiber Art di Spoleto, promuovendo il progetto Mustras. Idea che ha preso corpo qui. Le linee talvolta sono un problema, ma non ci lasciamo scoraggiare».

