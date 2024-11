La Barbagia accoglie neonati a decine: «Segnali di speranza» 

È una Sardegna in continuo calo demografico, fra dati statistici e previsioni future ben poco confortanti, con l’aumento della popolazione anziana e nel solo 2024 ben 8000 abitanti persi. La Barbagia, fra le zone più colpite dalla forbice negativa, che parla di una regione col più basso tasso di nascite al mondo insieme alla Corea del Sud. Tuttavia, permangono timidi esempi di resistenza con decine di giovani coppie che investono sulla famiglia, e in una paesitudine che vuole essere simbolo di una nuova tendenza. Negli ultimi mesi, sono decine i nuovi nati fra Fonni, Tonara, Desulo, Oliena ma anche Ovodda e Mamoiada, che non vogliono di certo arrendersi, vedendo nelle nuove leve la speranza per un futuro migliore.

Segnali incoraggianti

«Nel nostro paese - commenta Alessandra Carta, assessora al Bilancio a Fonni - quest’anno abbiamo assistito a 22 nascite in famiglie di giovanissimi che lavorano fra terzo settore e agricoltura e tessuto imprenditoriali. Si tratta di un dato confortante che, nonostante il calo demografico, ci aiuta a ben sperare. Sono ragazzi che hanno deciso di restare nel nostro paese investendo sul loro futuro nelle zone interne». Aggiunge Carta: “Alla luce di questa controtendenza deve partire lo stimolo delle istituzioni regionali e statali, ffinché favoriscano misure ad hoc per sostenere le nuove leve. Implementando quelle già esistenti».

Gli appelli

Anche la vicesindaca di Tonara Cristina Porru si dice soddisfatta: «Quest’anno i nuovi nati al nostro paese sono 17, l’ultimo nelle scorse ore. Non possiamo che essere felicissimi, di questo lieve aumento rispetto agli scorsi anni, con le giovani coppie che hanno deciso di costruire qui il loro presente e futuro. È tuttavia importante che non solo vengano implementate le agevolazioni per i nuovi nascituri, ma che anche servizi come quello del pediatra ad oggi assente in tutta la Barbagia-Mandrolisai vengano subito ripristinati». Da Desulo, il sindaco Gian Cristian Melis commenta: «Sono 18 i nuovi nati fra paese e residenti in Campidano, dove vivono diversi imprenditori agricoli. Si tratta di una speranza per un paese che vuole resistere e non arrendersi. Ci consola sapere che alcuni nati fuori porta torneranno qui nei prossimi mesi insieme alle mamme e ai papà. Le istituzioni devono tuttavia aiutarci a superare l’assenza pediatri, implementando le agevolazioni».

A Oliena, Bastiano Congiu, traccia un quadro dolceamaro: «Da gennaio a oggi contiamo 24 nascite, a fronte dei 57 morti. Ci rincuora vedere che diversi giovani stiano mettendo su famiglia da queste parti, non lasciando casa. Partendo da questi dati, si devono sostenere ancor più i nostri comuni con interventi strutturali e politiche attive a misura di bimbi. Servono maggiori servizi, che tutelino le nuove generazioni».

Statistiche in linea anche a Ovodda, con 10 nuovi bimbi fra le coppie under 40: «Una media che conferma il nostro trend fra i 10 e 16 nascituri negli ultimi anni - dice la sindaca Ilenia Vacca - un dato che ci aiuta a ben sperare in chiave futura. Rincuora vedere che tanti giovani che lavorano al nostro paese, abbiano deciso di investire sulla famiglia».

Da qui l'accento agli obiettivi futuri: «Ci stiamo attrezzando per realizzare un nuovo asilo nido comunale. Ogni anno facciamo del nostro meglio, per offrire delle agevolazioni alle coppie».