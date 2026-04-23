La bandiera partigiana della Brigata Garibaldi 

Appuntamento domani a mezzogiorno ai Musei Garibaldini di Caprera per celebrare la Festa della Liberazione con un evento di altissimo valore simbolico: l’esposizione, per la prima volta al pubblico, della storica bandiera partigiana della Brigata Garibaldi “Spartaco II”. Il vessillo rappresenta un ponte simbolico tra il Risorgimento italiano e la lotta di Liberazione.

La sua storia è emblematica: sottratta nel 1944 a un presidio nazifascista alla Rocca del Canavese, la bandiera fu trasformata dal partigiano Armando Partengo, che ne cancellò i simboli nemici per dipingervi a mano il volto del generale. Da trofeo di guerra, il drappo divenne così un segno identitario della Resistenza italiana.

La presenza del vessillo a Caprera si deve alla volontà del comandante Aldo Maiolo “Bil” e di Violetta Sartini “Anita” che, nel 1982, anno del centenario della morte di Garibaldi, decisero di donare il cimelio al Museo. Un gesto allora fortemente sostenuto dal presidente Sandro Pertini, che vide nella donazione il suggello indissolubile tra la memoria partigiana e l'eredità dell’eroe dei due mondi.

«Esporre questa bandiera oggi significa dare forma al concetto di Secondo Risorgimento», spiega l’architetto Sergio Cappai, direttore dei Musei Garibaldini. «Le Brigate Garibaldi scelsero il nome del Generale perché riconoscevano nella lotta al nazifascismo il naturale compimento degli ideali di libertà e unità iniziati nell’Ottocento. Questa bandiera, che unisce il sacrificio partigiano alla memoria dell’eroe, testimonia le radici profonde della nostra Repubblica».

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