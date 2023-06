«La bandiera non è a mezz’asta Colpa del vento, non della politica» 

La bandiera italiana non era a mezz’asta come previsto per il lutto nazionale per Silvio Berlusconi. E a Orgosolo è nato un caso che, però, non ha nulla di politico. «Il comune di Orgosolo non ha rispettato il lutto nazionale», ha denunciato dall’opposizione Dionigi Deledda al Consiglio comunale riunito ieri a mezzogiorno. Il sindaco Pasquale Mereu ha spiegato: «Ho dato disposizione perché la bandiera fosse a mezz’asta. Per il vento, circa un mese fa, la bandiera italiana è caduta, è stata rimessa a posto ma si è rotto il sistema che la faceva scorrere. Rispettiamo le disposizioni e la persona di Berlusconi che ha rappresentato lo Stato. Oltretutto in maggioranza ci sono rappresentanti di Forza Italia».

