La bandiera giallo-blu  nella Crimea occupata 

La bandiera gialla e blu dell'Ucraina libera sventola nella Crimea occupata dai russi. Nel giorno in cui si celebrano i 32 anni dall'indipendenza da Mosca, anche le forze di Kiev hanno lanciato la loro "operazione speciale” mettendo piede nella penisola in mano ai russi da nove anni, irrinunciabile nella controffensiva per riprendere il controllo di tutto il Paese.

Unità dell'intelligence ucraina Gur sono sbarcate in Crimea e «l'obiettivo è stato raggiunto», ha esultato il portavoce degli 007. Su moto d'acqua, gli uomini del Gur sono giunti sulla costa vicino agli insediamenti di Olenevka e Mayak e «hanno ingaggiato una combattimento con le unità di occupazione. Il nemico ha subìto perdite tra il personale e le attrezzature. E nella Crimea ucraina è tornata a sventolare la bandiera nazionale».

Al termine dell'incursione, gli ucraini hanno infatti lasciato la scena, «senza perdite». Almeno secondo la versione di Kiev. Un gesto più simbolico che tattico, dopo quasi 550 giorni di invasione. Ma che ribadisce come Kiev «abbia la capacità di colpire qualsiasi parte della penisola».

