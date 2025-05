La bandiera della pace rimossa dal Municipio: «C’è stata per 15 giorni» 

La bandiera della pace issata sulla facciata del Comune di Carbonia ha smesso di sventolare e non tutti ci stanno. È il caso di Ghigo Di Pasquale, dell’associazione “Senso Comune”, che ha contribuito a organizzare, due settimane fa, la marcia della pace al termine della quale, in piazza Roma, i partecipanti consegnarono al sindaco la bandiera arcobaleno che il giorno dopo venne affissa fuori dal palazzo ma che dallo scorso fine settimana non c’è più. In una lettera aperta indirizzata al sindaco Di Pasquale riferisce di una circolare della Prefettura che inviterebbe alla rimozione, dalle sedi degli enti pubblici, di bandiere diverse da quelle istituzionali. La lettera, ricordando la situazione a Gaza e il bisogno di pace nel mondo, invita l’amministrazione a un gesto forte di disobbedienza, rievocando un messaggio lanciato a metà degli anni ‘60 da don Lorenzo Milani: “Quella bandiera – scrive Di Pasquale – non sventola più. Lo scrivo con rabbia e con una certa amarezza. Lo leggo come un tradimento di un impegno preso davanti ai cittadini presenti, ma spero che con un gesto di disobbedienza civile, quel vessillo torni a sventolare».

Il sindaco Pietro Morittu, però, respinge le accuse, e dopo aver ricordato l’adesione del Comune alla marcia afferma: «Da sempre aderiamo a iniziative simili esponendo le bandiere per 15 giorni. L’esposizione della bandiera di per sé va già in deroga a una norma che da diversi anni impone l’esposizione di solo quelle istituzionali. Raccogliamo l’invito a mantenere esposta la bandiera oltre questo tempo, rilanciando l’impegno degli organizzatori affinché anche le altre istituzioni alimentino questo senso di solidarietà».

