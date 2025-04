La bandiera della De Amicis: «Questo è un gruppo di amici» 

All’alba dei sessant’anni, che compirà tra qualche mese, guida ancora con orgoglio e tanta passione la difesa della sua De Amicis, storica società dei tornei Msp, con la quale ha vinto due titoli. Sergio Atzori da ormai ventisei anni continua ad indossare i colori biancorossi, da centrale o da terzino sulla fascia destra, indifferentemente. Perché l’importante è «giocare e divertirsi con un grande gruppo di amici. Siamo un’ottima squadra», aggiunge il capitano cagliaritano verace di Is Mirrionis che ormai dall’età di trentadue anni frequenta i campi dei tornei amatoriali, dopo una carriera giovanile in Seconda e Terza categoria, tra San Massimiliano Kolbe, Sant’Avendrace, San Paolo, Cras e Airone. «Ma le emozioni sono sempre le stesse. C’è tanta tensione prima di scendere in campo. Io non pranzo mai, per esempio». Tra scaramanzia e rituali consolidati, che si vinca o che si perda, c’è sempre poi lo spazio per gli abbracci a fine gara, e per il terzo tempo da condividere con compagni e avversari.

Totem biancorosso

«Siamo tutti amici, ci conosciamo da giovani, anche tra avversari. L’agonismo ci deve essere sempre in campo, ma a fine partita poi ci si stringe ogni volta la mano», ammette Atzori, leader della squadra allenata da Sandro Cocco, attualmente quinta in classifica (assieme a Il Club) del girone B negli Over 55. I 46 punti conquistati valgono la qualificazione ai playoff-scudetto, già acquisita da tempo. Reduce dal pareggio con la vicecapolista Moniaflor, nonostante i sette indisponibili (e la grande prova di Mimmo Lorusso) la società del presidente Gianni Chessa, a un turno dalla fine della regular season, punta alla vittoria finale. Il capitano suona la carica: «Segniamo poco, ma difendiamo bene. Abbiamo la quinta miglior difesa e ce la possiamo giocare. Dopo la finale persa tre anni fa, e dopo essere usciti in semifinale l’anno scorso contro i detentori della Sardachem, ora puntiamo a vincere il titolo». (a.zu.)

