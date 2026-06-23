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Sartiglia.
24 giugno 2026 alle 00:57

La bandiera del santo verso la casa del nuovo oberaiu 

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È il primo atto di una delle ricorrenze più sentite della tradizione cittadina. Ieri il Gremio dei Contadini ha aperto ufficialmente le celebrazioni dedicate alla Natività di San Giovanni Battista con il trasporto della bandiera dalla casa dell’oberaiu majori uscente Tore Carta alla chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori.

Il corteo ha attraversato le strade accompagnato dal carro trainato dai buoi che custodiva il vessillo della corporazione. A scandire il cammino sono state le note delle launeddas, mentre i cavalieri della Sartiglia a cavallo hanno garantito la tradizionale scorta d’onore, contribuendo a rendere ancora più suggestivo un rito senza tempo.

L’arrivo a Santu Giuanni de Froris ha segnato l’avvio dei momenti religiosi della festa: una cerimonia che rappresenta non soltanto un appuntamento di fede, ma anche un forte richiamo alle radici storiche e identitarie della città. Le celebrazioni si concluderanno domani con l’ultimo e più significativo passaggio: il trasporto della bandiera dalla chiesa campestre all’abitazione di Maurizio Casu, oberaiu majori entrante. Sarà quello il momento che sancirà il passaggio delle consegne e l’inizio di un nuovo anno alla guida del Gremio dei Contadini. ( m. g. )

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